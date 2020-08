Objectiu: trobar alternativa al ramal de la MAT a la Selva

A l'esquerra, torres de la MAT al seu pas per Sant Julià de Ramis. A sota, una pancarta contra el ramal al campanar de Santa Coloma de Farners. MARC MARTÍ / ARXIU no mat - selva

La Generalitat ha impulsat una taula de treball per «trobar la millor solució per reforçar el subministrament elèctric al sud de Girona». Ahir es va celebrar la primera reunió a Riudarenes, a la comarca de la Selva, en la qual es van analitzar les diferents alternatives al projecte inicial que busquen «minimitzar l'impacte en l'entorn», en contraposició al Ramal dels 400 kV que les empreses elèctriques pretenen construir a la zona.

A la taula hi van assistir els alcaldes dels municipis afectats per la MAT „la línia de Molt Alta Atenció„, de Riudarenes, Santa Coloma de Farners, Sils, Vidreres, Maçanet de la Selva i Vilobí d'Onyar, a part d'una representació del Consell Comarcal de la Selva, la Diputació de Girona, de l'Estat, la Generalitat, Red Eléctrica, Endesa. Aquesta és la primera trobada organitzada per buscar una solució al conflicte, ja que institucions i entitats locals s'han mostrat contràries a la proposta des d'un inici. Per aquest motiu, la Generalitat va encarregar al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC) un informe sobre el projecte, que va concloure que «era necessari donar resposta a les necessitats plantejades», identificant «fins a sis solucions alternatives a la proposta inicial».

En declaracions al Diari de Girona, Susagna Riera, alcaldessa de Santa Coloma de Farners, ha explicat que «estudiaran quina d'aquestes opcions s'adequa a les necessitats, les quals també cal analitzar». Tot i això, ha afirmat que «qualsevol d'aquestes opcions són molt millors respecte al projecte presentat en un inici».

Així doncs, la Generalitat, que explica que des del 2018 no té competències en la planificació i tramitació de les infraestructures elèctriques de transport, demana que es restitueixi el conveni tombat i se li retornin les competències perquè així podrà «exercir la mediació i millorar els projectes inicials pel que fa a la seva afectació sobre el territori i les persones». Una mediació, explica l'alcaldessa Riera, que es preveu en un seguit de reunions calendaritzades entre totes les parts implicades. Ahir es va acordar que la següent tingui lloc durant la primera quinzena de setembre, segons Riera, que ha valorat, de manera «positiva» la trobada d'ahir. Així mateix ho ha expressat l'alcalde de Riudarenes, Josep Solé, en declaracions a aquest diari: «Red Eléctrica ha entès que no pot tirar endavant el seu projecte per l'oposició que ha trobat dels Ajuntaments i moviments socials de la comarca».



«Destrossa de les Guilleries»

La plataforma No a la MAT - Selva ha denunciat, en un nou manifest que ja suma gairebé 2.000 adhesions en menys de vint-i-quatre hores, que el projecte del Ramal i la Subestació de la línia de Molt Alta Tensió que passa pels municipis de Santa Coloma de Farners i Riudarenes comportaria «destrossar encara més el paisatge de les Guilleries amb 37 torres de més de 70 metres d'altura» en un traçat de 17 quilòmetres.

Francesc Buixeda, membre de la plataforma en defensa del territori, ha fet, com els alcaldes, una valoració «positiva» de la jornada d'ahir, però alerta, alhora, que per ells «tot queda igual», ja que «el primer que s'ha de fer és derogar la MAT». «Celebrem que s'asseguin i posin fil a l'agulla. Hem estat els primers a intentar contribuir perquè això passi, i sembla que tot es dirigeix cap a un bon punt. Nosaltres, però, continuarem lluitant igual per derogar la MAT de manera definitiva. És la nostra primera prioritat»

Buxeda ha explicat que exigiran «transparència» i «avals tècnics», ja que segons No a la MAT «hi ha hagut falta de subministraments elèctrics per problemes meteorològics o per avaries puntuals de la xarxa elèctrica, que s'han utilitzat per justificar aquest projecte». Afegeix: «S'ha demostrat que la MAT no és necessària. Deien que el TAV no funcionaria i ara podem veure com funciona perfectament. S'han de buscar alternatives sostenibles i renovables».