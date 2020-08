Onze mesos pendent que Carreteres l'indemnitzi

Onze mesos després de l'accident i Responsabilitat Patrimonial de Carreteres no ha pagat els desperfectes al propietari d'un cotxe Seat Leon que va patir els efectes d'un despreniment al túnel d'en Bas.

Els fets es remunten al vespre del dissabte 31 d'agost del 2019. En aquest dia el conductor d'un Seat Leon circulava per la C-63 i va entrar dins el túnel conegut com d'en Bas però que està dins del terme de Sant Feliu de Pallerols.

Mentre el conductor, que és de Sant Feliu de Pallerols, circulava per dins el túnel, es van desprendre pedres de les parets i van impactar en dos dels cotxes que en aquell moment passaven per sota. El Seat Leon i un tot terreny petit van quedar aturats en un costat del túnel per causa de l'impacte. Un cop van parar de caure pedres, algunes segons testimonis del format d'una pilota de futbol, els conductors van baixar i van avaluar els danys.

Els Mossos d'Esquadra van fer l'atestat i els van indicar les passes a seguir. Després del despreniment, l'asseguradora del Seat Leon va tramitar la reclamació d'uns 500 euros per danys a Responsabilitat Patrimonial de Carreteres de la Generalitat i de moment encara no han cobrat. El conductor del Seat Leon, tip de trucar-hi sense obtenir resultats, va demanar el suport de l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols. El municipi també ha fet reclamacions i tampoc se'n surt.

Per la seva part, Carreteres expliquen que les reclamacions patrimonials per danys tenen «la seva tramitació» .