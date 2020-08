Els gihadistes «inspirats»: l'amenaça més activa tres anys després del 17-A

Fins que Youness Abouyaaqoub va irrompre a la Rambla el 17 d'agost de 2017, el terrorisme gihadista es percebia a Barcelona com una amenaça llunyana, un temor de què es parlava una i altra vegada des de la matança de la revista Charlie Hebdo i que semblava concernir sobretot la resta d'Europa. L'assassinat de 16 persones perpetrat per joves a Ripoll fanatitzats pel seu imam ho va convertir en una cosa dolorosament real a la capital catalana i a Cambrils. Tres anys després, el grau d'alerta que valora el risc de patir un atemptat segueix al nivell de 4 sobre 5. No ha baixat d'aquí des que es va decretar després de l'atac a la publicació satírica francesa. No obstant això, la pandèmia de covid-19 o el context polític a Catalunya semblen haver-ho allunyat del centre de les preocupacions ciutadanes. Policies i experts avisen que la prevenció ha de mantenir-se alta. Tot i que la forma de l'amenaça ha mutat i es concentra, segons remarquen, en el perfil dels anomenats «inspirats» o «actors solitaris», tal com va informar El Periódico.

L'«inspirat», segons la Comissaria General d'Informació dels Mossos d'Esquadra, és una persona que s'ha radicalitzat sense necessitat de cap catalitzador. És a dir, cap reclutador l'ha seduït per convertir-lo en un gihadista.

«Pot ser d'origen àrab o occidental i, per diversos motius, consumir l'abundant propaganda que l'Estat Islàmic difon a internet i acabar protagonitzant un atac». Aquests «actors solitaris», com se'ls coneix en el Cos Nacional de Policia o la Guàrdia Civil, ni tan sols han establert contacte amb Daesh.

«Actuen pel seu compte i amb el que tenen al seu abast: un cotxe, un ganivet...». Els últims set atacs ocorreguts a Europa aquest 2020 -quatre al Regne Unit i tres a França- han estat protagonitzats per aquest perfil terrorista, el més complicat de detectar.

«No tenim manera de saber quin tipus d'informació consumeix la gent en la intimitat del seu domicili», admeten fonts dels Mossos. Les mateixes que, en sentit contrari, també criden a no espantar-se davant una realitat de la qual, actualment, no consta cap perill imminent a Catalunya.