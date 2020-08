Investiguen si la picada d'un peix va matar el jove d'Olot a Platja d'Aro

El jove de la Garrotxa que va morir dissabte passat mentre feia snorkel a la platja Gran de Platja d'Aro podria haver mort per la picada d'un peix aranya, segons fonts properes a la investigació del cas. El noi, de 16 anys, anava equipat amb una càmera de vídeo aquàtica i, segons ha pogut saber Diari de Girona, l'aparell, ara en mans dels investigadors, hauria enregistrat l'atac del peix. El que sí queda clar, apunten les fonts consultades, és que el jove presentava una picada molt clara al coll que li hauria provocat la mort.

Quan els equips d'emergència el van localitzar, el cos no surava, sinó que estava al fons de l'aigua. Això demostra «una falta clara d'oxigen», apunten fonts coneixedores del cas. Un cop fora de l'aigua, la víctima tenia el cap inflat i morat i, tot i els intents, els serveis de socorrisme i dels serveis mèdics del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) no el van poder reanimar. Es dona la tràgica circumstància que els pares del jove eren a la platja; de fet van ser els que van donar l'avís.

L'animal, segons apunta la principal hipòtesi que segueix la investigació, que hauria causat la mort del jove, un peix aranya, és una espècie comuna a la Costa Brava; no és extrany que efectius del SEM i socorristes atenguin picades d'aquest peix, que normalment ataca els banyistes als peus. La cortisona és un bon remei per aturar el fort dolor que genera el verí que aquests peixos de roca acumulen a l'espina i les brànquies. Hi ha casos extrems, però, que poden ser mortals, com el de Platja d'Aro del cap de setmana passat, segons indica la investigació. Inicialment es va creure que podria ser una rajada qui va causar la picada mortal, però les proves que previsiblemen aportarà la família –un vídeo que confirmari l'ataca del peix aranya– al jutge ho desmentirien.



Picada «fulminant»

La família ha emès un comunicat a les xarxes socials – Diari de Girona n'ha pogut comprovar-ne l'autenticitat– en què detallen com va anar l'accident que va patir el seu fill. Concretament expliquen que a les imatges que va gravar el noi quan feia snorkel es veurira com el noi «va trobar una medusa a uns 100 metres de platja que el va dur cap a un peix estrany molt acolorit i amb cara d'inofensiu». Afegeixen que «només el va poder gravar 30 segons a distància» i que «en el darrer segon [el peix aranya] va desaparèixer i li va fer una pessigada mortal instantània a sota la mandíbula».

Els pares del jove també posen de relleu la força d'aquests peixos quan fan picades ja que tal com informen «poden travessar un equip de neoprè i fins i tot la sola d'una sabata». D'altra banda, descriuren que si la picada es produeix en un teixit «tou això pot produir pèrdua de consciència o mort per xoc anafilàctic». La família descarta que fos una rajada que hagués causat la picada i, per tant, que el seu fill hagués estat «imprudent» acosant-s'hi.