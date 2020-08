Girona dobla la taxa d'infectats pel coronavirus en només una setmana

A la Regió Sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR acumulats són 8.003 (118 més) i, si es tenen en compte totes les proves, pugen a 10.235. Des de l'inici de la pandèmia, han mort 836 persones a les poblacions gironines. El risc de rebrot puja a 135,92 i es manté per sobre el llindar de risc alt (100) que havia aconseguit contenir els darrers dies –la setmana passada era de 102,42 i en fa dues, de 85,74.

Pel que fa a la velocitat de propagació del virus (Rt), és d'1,28 i la taxa de confirmats per PCR del 19 al 25 d'agost, de 60,49 per cada 100.000 habitants. Fins ahir, hi havia 40 pacients ingressats –sis més en comparació amb l'últim balanç–, deu dels quals a la Unitat de Cures Intensives (UCI).



La situació a Girona i Salt

A la ciutat de Girona, el risc de rebrot és de 209,47, una xifra lluny dels valors de fa dues setmanes (84,63), quan el risc de rebrot era moderat. La velocitat de propagació del virus se situa en 1,23, mentre que la taxa de confirmats a través de proves PCR és de 98,40 per cada 100.000 habitants; gairebé el doble respecte a la setmana passada. La capital del Gironès suma 1.362 casos confirmats mitjançant la realització de testos –18 més en comparació amb l'última actualització– i 1.860 si es tenen en comptes totes les proves. El nombre de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 145, amb una persona ingressada per coronavirus.

Pel que fa a Salt, el risc de rebrot se situa en 575,35, mentre que l'Rt s'eleva fins a 1,84. Des de l'inici de la pandèmia del nou coronavirus de la covid-19, a Salt s'han confirmat 482 casos per PCR –27 més respecte a l'últim balanç– i 544 amb totes les proves. El nombre de defuncions al municipi és de 21 –cap en les darreres hores– i la xifra de pacients ingressats és de cinc, una més que l'actualització de dimecres –cap d'ells es troba a l'UCI.

D'altra banda, amb un índex de 2,9, la capital de la Garrotxa, Olot, es troba entre les tres poblacions catalanes que registren la taxa de transmissió (Rt) més alta de tot Catalunya, al costat de Sant Just Desvern (3,94) i Pineda de Mar (2,91).

Pel que fa a les dades corresponents a tot el país, Catalunya va registrar ahir un fort augment de casos de covid-19, amb 1.420 nous confirmats per PCR, elevant la xifra total fins als 106.211 –segons l'últim balanç de Salut. La xifra global de casos amb totes les proves és de 128.396; 1.547 més en les últimes hores. Des de l'inici de la pandèmia, han mort 13.004 persones, deu més respecte a l'últim balanç.

D'altra banda, els hospitals sumen 644 pacients ingressats, 21 menys que en l'última actualització. D'aquests, 129 estan a la Unitat de Cures Intensives (UCI); és a dir, tres més que en el darrer balanç. El risc de rebrot es dispara i s'acosta a 200 (197,51), per sobre del 179,26 que es va registrar la setmana de l'11 al 17 d'agost. En paral·lel, la velocitat de propagació del virus (Rt) es manté per sobre d'1, a 1,12.



Residències a l'alça

Des de l'esclat de la pandèmia s'han registrat 15.865 casos confirmats per PCR a les residències geriàtriques, 57 més en comparació amb l'últim balanç. Si es tenen en compte la resta de proves, la xifra s'eleva a 17.400 casos (63 més).

Des del març, 6.421 persones que vivien en residències han mort –tres més en les últimes hores. D'aquestes defuncions, 1.885 s'han produït en centres hospitalaris o sociosanitaris, 4.118 en els mateixos geriàtrics, 97 en domicilis i 321 no es poden classificar per falta d'informació.

A la Regió Sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià de Besòs, el nombre total de confirmats per PCR se situa en 27.553 (355 més que en l'últim balanç), xifra que s'eleva a 34.280 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 4.379 persones a l'àrea quatre més en les darreres hores). El risc de rebrot segueix augmentant i se situa en 214,83, per sobre els valors de la setmana passada (207,97). L'Rt, però, baixa lleugerament a 1,14 (la setmana del 12 al 18 d'agost era d'1,16) i la taxa de confirmats per PCR els últims set dies és de 96,61 per cada 100.000 persones. A la regió hi ha 136 pacients ingressats (14 menys respecte a l'últim balanç), 30 dels quals a l'UCI (-2).