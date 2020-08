Denuncien 95 participants en una festa il·legal a Viladecans

Els Mossos d'Esquadra van denunciar 95 persones que participaven de matinada en una festa il·legal amb «botellón» a Viladecans. Els Mossos van tenir coneixement que s'estava celebrant aquesta festa il·legal, que havia estat convocada a les xarxes socials, cap a les dotze de la nit i es van desplaçar fins al lloc on tenia lloc, l'espai natural de Remoplar de Viladecans, per desallotjar aquest botellón massiu, que contravenia les prohibicions per la pandèmia.

D'altra banda, la matinada de dissabte la policia va desmantellar una festa il·legal amb més de 160 persones en una nau industrial a Barcelona. Es van denunciar tots els assitents per no dur mascareta ni respectar la distància i es detenir un home per tràfic de drogues.