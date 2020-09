Catalunya estabilitza la transmissió del virus a deu dies de l'inici de curs

Catalunya ha aconseguit estabilitzar la progressió del coronavirus i confia a anar reduint l'epidèmia les pròximes setmanes, quan queden deu dies per a l'inici escolar i es compleixen, el diumenge, els sis mesos de la primera víctima mortal oficial de la pandèmia, una àvia de 86 anys que va morir el 6 de març.

Les dades epidemiològiques a Catalunya han evolucionat favorablement, encara que a poc a poc, durant l'última setmana gràcies a les mesures de contenció imposades en tota la comunitat -prohibició de reunions de més de 10 persones, no fumar si no es guarden dos metres de distància interpersonal i tancament total de l'oci nocturn-, a les mesures restrictives que s'han prorrogat en l'àrea de Barcelona, el Segrià, la Noguera i la ciutat de Reus (Salut va anunciar la mesura ahir), i els cribatges massius de PCR.

Així, Salut Pública ha aconseguit que la velocitat de reproducció del coronavirus (Rt) s'hagi estabilitzat en un -cada infectat contagia de mitjana a una persona- a Catalunya, encara que les xifres diàries de casos segueixen essent altes. Fa dos dies que es xifren més d'un miler de nous positius, ahir concretament se'n van sumar 1.465 elevant el total a 135.650 casos i es van comptabilitzar deu morts per coronavirus. En total s'han notificat 12.061 defuncions des de l'inicid de la pandèmia. En canvi, per tercer dia consecutiu el nombre d'hospitalitzats ha anat a la baixa.

El risc de rebrot (EPG), que és l'índex que mesura el potencial de creixement del virus, continua sent alt, i es manté entorn a 186. Hi ha cinc municipis de Catalunya amb una velocitat de contagi superior a dos, i són Banyoles, amb una Rt de 2,88, seguida de Vic (2,15), Cornellà (2,05), Igualada (2,19) i Manresa (2,09).

Es tracta del quart dia en què milloren lleugerament les dades epidemiològiques a Catalunya, on s'han incrementat els cribatges massius, que ahir van finalitzar a L'Hospitalet de Llobregat, Badalona, i Sant Boi, mentre que en el cas de Salt finalitzaran avui.

Per a la setmana vinent, Salut ja ha programat dos dies, dilluns i dimarts, de cribatges massius a Sant Joan de les Abadesses, i per a més endavant en els barris de Trinitat Vella i el Raval de Barcelona. A Rubí farà un cribratge selectiu, porta a porta, en alguns barris de Rubí per determinar possibles casos de contagi de covid-19 entre el dilluns i el dijous vinent.



Pròrroga a Reus

Salut va anunciar ahir que prorrogarà durant quinze dies les mesures restrictives d'activitats, aforaments i horaris a Reus per contenir la propagació del virus, ja que ahir va repunta el risc de rebrot a 271,1 -nou punts més que dijous- amb una velocitat de contagi de 0,76.

L'alcalde de Reus, Carles Pellicer (Junts x Reus), va demanar un «esforç» a la ciutadania per a rebaixar el risc de rebrot de la covid-19 i ha sol·licitat «comprensió» als sectors econòmics més afectats.



Obrir escoles «sense por»

D'altra banda, el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, va indicar ahir que cal obrir les escoles malgrat el risc de contagi «sense por i amb tota la responsabilitat». Padrós es va manifestar convençut que, com estan fent altres països, aquí la volta a les aules «si es fa bé i s'estableixen mesures» és possible, però va advertir que «no s'insisteix prou en la prevenció».