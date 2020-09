Tres ferits en un accident amb dos cotxes implicats a la C-66 a Sant Ferriol

Un accident de trànsit a la C-66 a Sant Ferriol va deixar ahir tres persones ferides. El sinistre viari va consistir en un xoc per fregament entre dos cotxes mentre circulaven per aquesta via en direcció Banyoles, segons el Servei Català de Trànsit (SCT). El sinistre viari va tenir lloc ahir a les nou del matí i va generar algunes retencions fins que es van retirar els vehicles sinistrats, en aquesta carretera que uneix la comarca de la Garrotxa amb la del Pla de l'Estany.

Com a resultat de la col·lisió dels dos cotxes, tres persones van resultar ferides de poca gravetat. El Sistema d'Emergències Mèdiques va evacuar els tres afectats amb ambulància. Un d'ells el va traslladar a l'hospital Josep Trueta de Girona i els altres dos, a l'hospital comarcal d'Olot i la Garrotxa. Al lloc dels fets, a banda de dues unitats del SEM també hi van treballar amb diverses unitats els Bombers de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra de Trànsit.