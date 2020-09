Provaran si una vacuna contra la tuberculosi funciona per a la COVID

La vacuna és vista com una alternativa o un complement a les específiques.

La vacuna Ruti desenvolupada per la companyia farmacèutica Archivel Farma per, inicialment, el tractament de la tuberculosi serà provada en breu per a la prevenció de la covid-19 i altres infeccions víriques.

La vacuna, descoberta per un grup investigador espanyol de l'Institut Investigació Germans Trias i Pujol (IGTP) de Barcelona, liderat per Pere Joan Cardona, està basada en la immunitat innata entrenada i podria ser la base d'una sèrie de vacunes antivíriques d'ampli espectre i de primer recurs contra infeccions noves.

La immunitat innata és la primera línia de resposta de sistema immune a patògens desconeguts, és inespecífica i no genera anticossos. En aquest sentit, Ruti estimula la immunitat innata i la dota de memòria, l'«entrena» per generar una millor i més ràpida resposta.

Està entre un grup de vacunes que, com la BCG, pretenen aportar una solució a la covid-19 des d'una altra perspectiva, diferent, però igualment útil. Pot ser una alternativa o un complement a les vacunes específiques que estan en desenvolupament.

Per a aquesta nova indicació, la companyia propietària de la vacuna, Archivel Farma, ha impulsat una spin-off, Immuni Therapeutics, que en breu obrirà una ronda d'inversió per desenvolupar-la com una vacuna contra infeccions víriques (incloent covid-19).