Cues en el segon dia del cribratge de Girona, que finalitza amb 1.175 proves

El segon dia del cribratge massiu a Girona va finalitzar amb una gran afluència de participants i en total es van fer 1.175 proves PCR. Després d'una primera jornada en què es van realitzar menys proves de les previstes, el consistori i Salut van fer una crida a tots els veïns de la ciutat perquè anessin al pavelló de Santa Eugènia per fer-se la PCR. Malgrat tot, el cribratge està especialment dirigit als veïns dels barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla, ja que concentren el 44% de tots els casos positius que s'han registrat a la ciutat en els últims quinze dies.

«En aquests moments, a punt de començar el nou curs escolar, és important anar-hi per evitar la propagació del virus. Ens trobem en un dels moments marcats amb vermell al calendari i cal actuar amb responsabilitat per frenar el virus», va afirmar dijous l'alcaldessa.

Al llarg d'aquests dies de cribratge, hi ha un total de 48 persones voluntàries de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona, de Salt i de Càritas realitzant tasques per a la ciutadania. En aquest desplegament també hi participen alguns ciutadans que es van apuntar a la borsa de voluntariat que es va crear durant l'estat d'alarma i que ja havien col·laborat amb els voluntaris de protecció civil de Girona.

En total s'han fet 1.817 tests dels 2.500 previstos per Salut. Avui és l'últim dia que el pavelló acull el cribratge massiu de Girona.