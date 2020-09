Cremen un cotxe a Palafrugell i contenidors de nit a la província

La nit i matinada posterior a la Diada Nacional de Catalunya es va saldar amb dos cotxes i una quinzena de contenidors cremats arreu de Catalunya. Un dels vehicles incendiats es trobava a Palafrugell i alguns dels contenidors d'escombraries afectats a Campdevànol i l'Escala.



els Mossos d'Esquadra van detenir aquest divendres dues persones en la protesta dels CDRs a Gràcia amb motiu de la Diada de Catalunya. Els dos arrestats estan vinculats a la crema de contenidors i acusats dels delictes de danys, i desobediència i resistència als agents de l'autoritat. Ahir van passar a disposició judicial.



Incidents a Barcelona

La concentració de divendres a Barcelona va començar al voltant de les set de la tarda, quan uns 250 manifestants convocats pels CDRs van cremar un ninot amb les cares de Felip V i Felip VI. La concentració va començar a Arc de Triomf i posteriorment es va dirigir a Urquinaona i Passeig de Gràcia. Després de la crema d'algun contenidor, que alguns veïns van sufocar ràpidament, i la formació d'algunes barricades, amb altres contenidors bolcats, els CDRs van donar per desconvocada la mobilització des de Twitter, sense que hi hagués xocs amb els Mossos, que sí que van detenir dues persones per l'intent de calar foc a un contenidor.