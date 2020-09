La Marfà rep 37 sol·licituds per al seu programa de suport a la creació artística

La Marfà-Centre de Creació Musical de Girona ha rebut 37 sol·licituds per al programa de suport a la creació artística, que agrupa acompanyament artístic, residències internacionals i orquestra resident. Després que les convocatòries s'hagin endarrerit uns mesos a causa de la covid-19, aviat es donaran a conèixer els guanyadors.

La Marfà oferirà aquesta tardor dinou activitats enfocades a la formació i la divulgació musicals. Pel que fa a la formació, l'equipament ha organitzat tretze sessions amb l'objectiu de donar eines de creixement tècnic i artístic als diversos perfils de músic, des dels que s'inicien fins als professionals.

Aquests tallers aniran a càrrec de destacats artistes de l'escena creativa nacional com Jorge Rossy (bateria), Santi Serratosa (percussió corporal), Pulmon Beatbox (beatbox i loopstation) i ZA! (improvisació lliure), entre d'altres.

Així mateix, també s'han programat classes relacionades amb la veu i el cant, la tecnologia per a cantants, la gralla i l'harmònica, la iniciació als equips de so, i una jornada dedicada a la rumba, en col·laboració amb l'associació Foment de la Rumba Catalana (FORCAT) que tindrà lloc el dissabte 28 de novembre.

En relació amb la divulgació, destaca la continuació del programa Sessions LP –audicions comentades d'àlbums, en què tres artistes de referència parlaran de tres discos imprescindibles de la història de la música. En aquesta ocasió, les sessions aniran a càrrec de Cala Vento (Favourite Worst Nightmare, d'Arctic Monkeys), Lluís Costabella (Never Mind The Bollocks, de Sex Pistols) i Anna Roig (Les Marquises, de Jacques Brel).

En aquesta línia també s'han programat dues actuacions musicals vinculades a la jove escena de les músiques urbanes: un espectacle de Break Dance a càrrec del col·lectiu Erol Urbà (26 de setembre), dins el marc del festival d'art urbà Monar'T, al barri de Santa Eugènia, i una nova edició del Rap de Girona Fest, l'esdeveniment que aglutina els nous talents del rap i la cultura hip-hop local (29 de novembre).

Les inscripcions a les activitats de la temporada de tardor es poden realitzar a través del web de La Marfà.