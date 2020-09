Guia per a infants sobre les PCRs de les escoles

La realització de proves PCR als escolars s'ha convertit gairebé en una assignatura més a tractar en moltes escoles. El coronavirus ha canviat les aules en continent i en contingut. Tant és així, que l'última setmana de setembre, en algunes comunitats, com Catalunya, es realitzaran cribratges massius a les escoles per detectar el virus el més aviat possible. Aquesta és una breu guia perquè els alumnes sàpiguen en què consisteix una PCR.

Com es fa una PCR?

La PCR, les sigles de la qual procedeixen de l'anglès polymerase chain reaction (reacció en cadena de polimerasa), és una prova que ens permet saber fàcilment i amb relativa rapidesa si tenim el coronavirus. Per fer-la, només cal obtenir mostres amb un bastonet semblant al dels orelles, però més llarg. Després aquestes mostres es portaran a un laboratori per analitzar-les.

Causa dolor?

No. El personal sanitari disposarà d'un bastonet higiènic per a cada alumne, que s'haurà d'abaixar la mascareta per sota del nas. La prova consistirà a ficar el bastonet primer per un forat del nas i després per l'altre. Si notes pessigolles o una sensació semblant a quan t'entra aigua de la piscina pel nas, no et preocupis, és normal.

Com és en menors?

Fa només uns dies, les proves per als infants i els adults es feien de la mateixa manera, però almenys a Catalunya les proves als escolars es preveu que siguin una mica més suaus. El sanitari només farà un frotis nasal, cosa que vol dir que només introduirà la vareta de cotó a la part de sota del nas.

I en adults?

En canvi, per als grans la prova serà una mica més profunda. És a dir, el bastonet s'introduirà cap a la cavitat nasal (a les profunditats del sistema bucofaringi). Serà una sensació diferent de la dels nens. Tampoc és dolorosa, però sí una mica més molesta.

Quant dura?

El personal sanitari farà girar uns segons el bastonet dins d'un forat del nas i després a l'altre. Després retirarà la vareta amb les mostres i la guardarà per portar-la al laboratori.

Per què es fan així?

El coronavirus ataca les cèl·lules que estan en l'aparell respiratori, i el nas i el coll són els zones de més fàcil accés per obtenir mostres del que està passant en aquesta zona. Com que els mocs i la saliva provenen de l'aparell respiratori, en aquestes mostres s'hi podrà detectar la presència de coronavirus.