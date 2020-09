Previsions moderadament optimistes de cara a la temporada d'esquí

Davant de la «incertesa» que hi ha en el sector, les previsions de cara a la temporada de neu, segons Miquel Noguer, «no són dolentes». Pel president del Patronat, aquest estiu «no ha anat malament» als establiments dels Pirineus i això fa pensar que podrien encarar amb bones xifres els mesos d'esquí. A més, Noguer va recordar que els esports de muntanya són «a l'aire lliure» i és on «hi ha menys risc de contagi». Per la seva banda, Jaume Dulsat va apuntar que la majoria de visitants a les pistes gironines són turistes de proximitat.

Si l'ocupació al Pirineu ha sigut prou acceptable, a la Costa Brava ha estat diferent segons el sector. El més afectat ha estat el sud, on han notat un 48% de davallada en reserves. En aquesta zona, que comprèn Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar, s'ha passat de tenir un 73,8% de llits plens a només un 38,1%. A la Costa Brava Centre la caiguda ha estat menor, d'un 39,6% i la Costa Brava Nord és la zona que menys ha notat els efectes de la pandèmia amb un 36,3% menys de reserves.



No han abaixat preus

En una enquesta que ha realitzat el patronat als empresaris del sector turístic, la meitat dels enquestats afirma que no ha baixat el preu tot i ser una tendència habitual en èpoques de crisi per intentar atraure més visitants. Dulsat es va mostrar satisfet que més de la meitat hagin optat per no tocar els preus per evitar «devaluar» la marca turística. De fet, un 78,5% dels empresaris enquestats ha assegurat que ha valgut la pena obrir aquest estiu els seus allotjaments, tot i la baixa ocupació.