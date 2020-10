Territori sotmet a informació pública els estudis de la variant d'Olot

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) publica aquest dijous l'anunci d'informació pública de l'estudi informatiu i d'impacte ambiental de la variant d'Olot, que ha de permetre completar l'eix Vic-Olot per Bracons (C-37) juntament amb la variant de les Preses. Els estudis inclouen el tram comú per al tram oest de la nova variant, que ja es va sotmetre a informació pública i que ara actualitza alguns aspectes, i quatre alternatives per al tram est, amb una inversió de 115 i 74 milions d'euros (MEUR) respectivament. Una de les quatre alternatives compta amb el consens del territori i preveu un fals túnel que eliminaria el viaducte de l'Hostal del Sol fins a connectar amb l'autovia. La longitud total de la variant serà de 7,3 quilòmetres.

En relació al tram oest, que va des de la boca del túnel de la Pinya fins a l'enllaç Olot oest, té una longitud de 3,8 quilòmetres. El túnel projectat fa 2,5 quilòmetres, amb un doble tub i doble carri per sentit. Posteriorment, es creuarà la carretera de Ridaura (GIP-5223) amb un pas sota la variant i salvant la riera de Ridaura amb una estructura de 70 metres.

Aquest tram finalitza amb l'enllaç Olot Oest on, a més de donar continuïtat a la variant, es preveu construir un nou vial de connexió amb la xarxa viària d'Olot. L'enllaç consta d'una rotonda inferior de grans dimensions connectada amb ramals directes a la variant, que comporta la construcció de dos passos superiors.

Pel que fa al vial d'accés a l'oest d'Olot, es construirà una estructura de 80 metres per salvar novament la riera de Ridaura. El vial comptarà amb dues rotondes i, finalment, entroncarà amb la via urbana ja executada de dos carrils per sentit davant de l'Hospital Comarcal d'Olot.

A més, es preveu una connexió entre el nou vial i la carretera GIP-5223, incorporant-hi una nova rotonda i donant servei al barri de les Planotes. També hi haurà una altra connexió des del Nord de l'Hospital cap a una de les rotondes del nou vial projectat.

Pel que fa al tram est, s'ha valorat com a més "idònia" l'alternativa que més s'adapta al territori i que permet allunya més el traçat respecte de la carretera actual del veïnat de l'Hostal del Sol. D'aquesta manera, a més, es minimitza l'impacte en el Parc Natural de la Zona Volcànica. Discorre amb una calçada de dos carrils per sentit des de l'enllaç Olot Oest, fins a connectar amb el futur perllongament de l'A-26.

En un primer tram d'un quilòmetre, la traça discorre per la part nord del Pla de Sant Andreu, minimitzant l'impacte paisatgístic i sobre la faula amb dos túnels artificials.

Posteriorment, el traçat travessarà la riera de Ridaura amb un viaducte de calçades separades d'uns 420 metres. El viaducte superarà la riera perdent alçada i acostant-se a la zona industrial del Pla de Baix. La calçada se soterrarà sota la carretera de Sant Joan de les Abadesses durant 100 metres, on es projecta també una rotonda en superfície per donar continuïtat a l'avinguda de Francesc Macià amb un nou tram de vial.

El tronc discorrerà entre murs o en trinxera al llarg de 500 metres fins arribar al carrer de la Serra de San Valentí, on es generarà una rotonda i una secció tipus ronda on el tronc estarà soterrat amb vials laterals fins a l'avinguda de les Feixes. Allà, una altra rotonda superior farà la mateixa funció que al tram anterior. D'aquesta manera, s'aprofitarà el corredor actual de l'N260a i l'avinguda Europa.

En aquest recorregut entre el Ridaura i la zona industrial es reposaran i connectaran a les rotondes els camins, assegurant la continuïtat de la xarxa i l'accessibilitat als masos. A partir d'aquí, el traçat continua cap a l'est per arribar al tram comú entre les quatre alternatives, on es connecta amb l'A-26.

La rotonda l'enllaç amb l'avinguda de les Feixes es connectarà amb l'enllaç Olot Nord existent amb uns ramals laterals que faran funció de col—lectores. Aquests ramals connectaran dues rotondes dels dos enllaços formant una única connexió més complexa i que constituirà la primera fase d'un desenvolupament posterior a càrrec del Ministeri de Transports.

De les quatre alternatives, una ja compta amb el consens del territori i la Generalitat també coincideix que és la millor opció. Totes quatre, però, se sotmeten ara a exposició pública perquè es puguin fer al·legacions.