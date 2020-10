Ayuso complirà l'ordre del Govern central, però la portarà als tribunals

El Govern va publicat ahir en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) la resolució del Ministeri de Sanitat que decreta el tancament perimetral i redueix els horaris d'obertura de bars i restaurants a la capital i nou municipis de Madrid per doblegar la corba de contagis de coronavirus. La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, té fins avui a la nit per aplicar les noves mesures que li van ser notificades a prop de la mitjanit de dimecres, després de la reunió del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS).

Ayuso va assenyalar a l'Assemblea de Madrid que el seu Govern «per descomptat» que «acatarà» l'ordre però anirà «als tribunals» a recórrer la norma «per defensar els interessos legítims dels madrilenys i que les mesures s'ajustin a la normativa, a la realitat i que siguin objectives i justes». «Aquesta Comunitat no està en rebel·lia, aquest Govern complirà les ordres de manera estricta perquè no som com els seus socis independentistes», va assenyalar en resposta al portaveu socialista, Ángel Gabilondo, en la sessió de control en l'Assemblea.

La presidenta va insistir que el seu pla per reduir els contagis, que consisteix a aprovar limitacions només a les àrees sanitàries més afectades i a demanar ajuda al Govern per fer complir les quarantenes, està donant resultats, mentre que l'estratègia del Govern implicarà que els ciutadans «puguin estar mesos» amb els moviments restringits i que tornin les «cues de la fam» que segons la seva opinió impliquen els confinaments.

Fonts de la Comunitat de Madrid van aclarir que s'ha sol·licitat un informe a l'Advocacia General per determinar davant quin tribunal es presenta el recurs i si s'hi inclou o no la petició que se suspengui cautelarment la norma, cosa que podria retardar la seva aplicació si hi ha base legal per sol·licitar-ho i els jutges donen la raó a Ayuso. Poc després es va saber que el cas l'haurà de resoldre l'Audiència Nacional.



9.419 nous positius

Pel que fa als casos de coronavirus, Sanitat va registrar ahir 9.419 nous positius i 182 morts més per coronavirus a Espanya en relació amb el total de casos confirmats dimecres, amb 31.973 defuncions totals. Segons l'últim informe, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 778.607 casos confirmats per proves diagnòstiques. Madrid continua al capdavant en nombre de contagis i n'acumula 17.509 en la darrera setmana.

La comunitat autònoma amb més diagnosticats el dia previ torna a ser Madrid, amb 1.206 casos. La segueixen el País Basc, amb 367, Andalusia, amb 341, i l'Aragó, amb 275.