Encesa de torxes per reivindicar la unitat independentista

Centenars de persones convocades per Girona Vota van encendre torxes ahir al vespre per reivindicar el llegat de l'1-O i reclamar la unitat de l'independentisme. Es van repartir al llarg de dues fileres a l'avinguda Jaume I per evidenciar el lema «Siguem l'espurna que encén la flama». Abans de l'encesa, els advocats voluntaris que porten la querella col·lectiva per les càrregues de l'1-O van llegir un manifest instant a no defallir. «Ara no ens rendirem, com ara fa tres anys van fer les persones que van patir la violència policial als seus cossos», recollia l'escrit. El text també instava els partits a no excusar-se «amb diferències partidistes ni estratègies electoralistes», perquè és el poble «qui marca el camí a seguir».