Troben morts els dos residents del Trueta perduts divendres a Aigüestortes

Els equips d'emergències van localitzar ahir al migdia els cossos sense vida dels dos joves perduts des de diumenge al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Els dos excursionistes, Joan Mateu Boixadera Bosch i Lídia Bosch Capdevila, de 27 anys i residents de l'hospital Josep Trueta de Girona, es van perdre divendres passat i des de llavors s'ha muntat un complex dispositiu de cerca per tal de localitzar-los. Els bombers els van localitzar al costat de l'estany de Pòdo, al municipi de Naut Aran (Val d'Aran). L'estany de Pòdo es troba dins del circ de Colomers, on hi ha el refugi on van ser vistos els dos joves per darrera vegada.

Juanmi Riu, responsable del Grup de Rescat de Muntanya de Pompièrs d'Aran, va dir que estaven semienterrats sota una roca al costat de l'estany Pòdo. Tot apunta que en el camí del refugi de Colomers al d'Amitges es van desorientar i es van refugiar de la neu i el fort vent que bufava a la zona.

El responsable del Grup de rescat de Muntanya dels Pompièrs d'Aran ha explicat que ha sigut vital, per localitzar els dos cossos, fer servir la tècnica de sondes que utilitzen per localitzar persones en casos d'allaus. La disminució del gruix de neu ahir respecte a dimecres va ajudar també a la seva localització. Els indicis apunten que els joves es van posar darrere una roca per buscar aixopluc i malauradament ja no van poder reprendre la ruta. Riu va destacar que les condicions meteorològiques del divendres eren molt dolentes, amb molt poca visibilitat, fort vent i molta neu.



Ampli desplegament de cerca

Juanmi Riu també va destacar la coordinació entre tots els equips d'emergències que han participat en les labors de rescat (Pompièrs d'Aran, Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Agents Rurals) i va afegir que aquest ha sigut un dels operatius més complexos desplegats a l'Aran amb més de quaranta efectius i tres helicòpters. La zona de recerca ha estat de 1.500 hectàrees entre Colomers, el darrer lloc on van ser vists el 25 de setembre, i Espot, que és l'indret on la parella havia deixat el vehicle, a l'aparcament del Parc Nacional d'Aigüestortes.



Set dies de recerca

La parella d'excursionistes, una dona i un home de 27 anys, veïns de Lleida i metges residents a l'hospital Josep Trueta de Girona, van començar la Carros de Foc el passat 22 de setembre i tenien previst retornar a casa el 27.

L'avís de la desaparició el va donar la família dels joves després de no tenir-ne notícies des del divendres 25. El vehicle dels joves es va localitzar al poble d'Espot, al Pallars Sobirà, just a l'aparcament del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

L'hospital Trueta i l'Institut Català de la Salut van expressar ahir el seu condol i «tristesa» pel succés a través de les xarxes socials. La presidenta de la comissió de Salut del Parlament, Assumpció Lailla, també va lamentar el desenllaç de la troballa.