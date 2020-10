El curs universitari comença amb presencialitat a primer

El curs universitari 2020-21 ha arrencat als campus catalans en dies diferents segons el tipus d'estudis, però amb la premissa comuna d'afrontar els reptes de la pandèmia sense perdre qualitat formativa, centrant la presencialitat en els alumnes de nou ingrés i amb la urgència de millorar el finançament a les vuit universitats públiques.

Encara amb la matrícula de primer per tancar, es preveu que la xifra d'alumnes que iniciaran els estudis superiors en aquest 2020-21 sigui més elevada que en cursos anteriors. De fet, els 32.641 estudiants que es van presentar a les proves d'accés a la universitat del passat mes de juny les van convertir en les més concorregudes de la història, superant en un 16% als que es van examinar en la convocatòria anterior.

Van ser també els exàmens d'accés a la universitat amb més aprovats, ja que es va superar el 94,48% d'alumnes, el que significa que 30.838 estudiants iniciaran estudis superiors aquest curs.

A aquests, se'ls hauran de sumar els estudiants que aprovin la selectivitat del setembre, a la qual es van presentar 4.240 alumnes que coneixeran els resultats la setmana que ve.

Cada universitat ha adaptat les mesures de seguretat per evitar contagis de virus SARS-CoV-2 en aquest curs, prenent com a referència el marc comú de «Mesures acadèmiques de les universitats catalanes per al curs 2020-2021», aprovat a finals de juny passat per les dotze universitats catalanes i el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). Comú i obligatori en tots els campus serà l'ús de la mascareta per a alumnes i personal, així com mantenir la distància de seguretat en les activitats presencials, que seran restringides. La docència, almenys durant la primera meitat de curs, es basarà en un model híbrid que alternarà classes presencials i classes virtuals telemàtiques.