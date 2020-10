Salut estudia fer cribratges massius a les escoles i instituts de Salt on, segons les dades d'aquest dilluns, el risc de rebrot se situa en 768,63 punts. El gerent del CatSalut a Girona, Miquel Carreras, ha afirmat que la situació de Salt "preocupa molt més" perquè les restriccions aplicades –juntament amb Girona a partir del 16 de setembre- "no han acabat de tenir el resultat" que voldrien. Per això, estan dissenyant mesures, juntament amb l'ajuntament, per intentar frenar la cadena de transmissió del virus.

Aquest dilluns ha començat l'extracció de mostres a l'institut Rafael Campalans d'Anglès on, fins al moment, han detectat 21 positius i hi ha sis grups en quarantena, que afecten 162 persones.

"La situació de Salt està molt més tensionada, tenim números més alts (en comparació amb el conjunt de la regió sanitària de Girona) i ens preocupa molt més perquè s'han fet accions concretes que no han tingut el bon resultat que voldríem", ha explicat Carreras que subratlla que, en el cas de Salt, l'aplicació de restriccions no ha contribuït a rebaixar el risc de rebrot, que ha anat fent oscil·lacions i aquest dilluns se situa en 768,63 punts. Segons el gerent del CatSalut, hi ha múltiples factors que expliquen la situació, entre ells l'inici del curs escolar. Per això, Salut està treballant conjuntament amb Educació i amb l'Ajuntament de Salt un seguit de mesures per aconseguir tallar la cadena de transmissió del virus.

Entre aquestes mesures, segons ha avançat aquest dilluns Carreras, hi ha fer cribratges massius a les escoles i instituts de la població. Les administracions estan acabant de perfilar de quina manera es farà aquest cribratge. Segons les dades que fa públiques el Departament d'Educació al web, divendres –el darrer dia actualitzat-, hi havia deu centres educatius afectats, tot i que, segons ha explicat el gerent del Catsalut, "segurament es farà a totes les escoles".

Carreras ha recordat que el cribratge massiu a Salt es va fer ja fa un mes. En concret, va ser els dies 3, 4 i 5 de setembre i va finalitzar amb un 4,44% de positius. En tres dies es van fer 1.352 proves, 60 de les quals van sortir positives. El cribratge d'aleshores es va focalitzar a la població d'entre 15 i 49 anys i especialment als veïns dels carrers Major, Ramon y Cajal, Marquès de Camps i l'avinguda d'Olot, tot i que també es va ampliar a residents a altres zones.

A banda de l'extracció de mostres a escoles i instituts, Carreras ha subratllat que, conjuntament amb l'ajuntament, estan fent un "treball intens" per donar resposta a "situacions complexes des del punt de vista social" que es puguin detectar. Una tasca, que remarca, implica treballadors socials, referents de la comunitat i tècnics en immigració. "Des de Salut, segurament hi posarem agents socials i tècnics per donar resposta a aquestes necessitats", ha afegit.



Extracció de mostres a Anglès

Salut en coordinació amb Educació ha començat aquest dilluns un cribratge ampliat a l'institut Rafael Campalans d'Anglès que s'allargarà fins dijous. El motiu és el brot de catorze positius detectats en un mateix grup i que va fer que es fessin 86 PCR a contactes estrets. El cribratge va destinat als alumnes del centre, al professorat, treballadors i també a familiars convivents. L'objectiu és detectar els casos asimptomàtics perquè puguin dur a terme l'aïllament necessari. En total, preveuen fer entre 1.500 i 2.000 PCR en aquests quatre dies.

Segons les dades actuals, han detectat un total de 21 positius (dinou alumnes i dos professors). A l'institut hi ha un total de 569 estudiants i 70 professors i PAS. El director territorial d'Educació a Girona, Martí Fonalleras, ha explicat que actualment en aquest centre hi ha sis grups estables aïllats (de 27) i 162 alumnes fent quarantena (aproximadament un 30% del total de 569). Mentre esperen els resultats de les PCR, les classes continuaran amb normalitat.

Fonalleras ha explicat que, amb la tornada a les classes, ja preveien que es detectessin casos i hi haguessin grups estables en quarantena però ha exposat que la majoria dels estudiants estan seguint el curs de manera presencial. De fet, segons les dades, el 97% dels estudiants de les comarques gironines estan fent classe, hi ha 129 centres amb 169 grups afectats i uns 3.000 alumnes fent quarantena.

