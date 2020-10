Controls a Blanes per garantir un acompanyant per pacient a l'hospital

Controls a Blanes per garantir un acompanyant per pacient a l'hospital

Els hospitals de Blanes i Calella (Corporació de Salut del Maresme i la Selva) estableixen un sistema de control mitjançant una targeta per assegurar-se que només accedeix a les habitacions de les diferents unitats d'hospitalització un acompanyant per pacient ingressat, sempre que aquest no sigui sospita o positiu per la COVID-19. Aquest control té com a finalitat garantir la seguretat dels pacients, així com facilitar les tasques assistencials dels professionals sanitaris. El personal de seguretat controlarà les targetes, que tindran el número d'habitació i el llit dels pacients corresponents.