El Govern tanca els ciutadans a casa el cap de setmana

La generalitat de Catalunya mou fitxa i decreta un nou confinament municipal pel cap de setmana i la prohibició d'entrades i sortides a la comunitat autònoma durant tota la setmana. Aquestes i altres mesures, anunciades ahir pel vicepresident Pere Aragonès tenen l'objectiu de frenar l'augment de contagis, que ahir va assegurar que «no eren bones» i que per això calia «una aturada social». Segons va anunciar ahir Aragonès, les mesures aplicades entren en vigor a partir d'avui i tindran una durada inicial de dues setmanes. Aquestes mesures no anul·len el confinament nocturn de 10 de la nit a 6 del matí, actiu a Catalunya des de principis de setmana.

La mesura més estricte anunciada ahir pel govern és el tancament perimetral de municipis durant el cap de setmana. Aquest impedirà els moviments entre municipis de les 6 del matí del divendres i fins les 6 del matí del dilluns. Exceptuant els desplaçaments necessaris per anar a treballar, a l'escola, a l'hospital o a atendre persones vulneables. Les mateixes excepcions pels qui hagin de traspassar els límits que separen Catalunya d'Aragó, València o França durant els propers 15 dies.

El confinament perimetral dels caps de setmana tindrà una excepció amb la festivitat de Tots Sants. Els desplaçaments dins de la mateixa comarca es permetran si són per visitar els cementiris durant aquest cap de setmana, o bé per practicar activitats esportives a l'aire lliure en municipis límitrofs. També quedaran excemps les persones preses que tinguin permisos penitenciaris. Tot i això el Govern recomana quedar-se a casa el màxim possible, i demana també una estratègia de desplaçaments basada en la bombolla de convivència o l'ampliada. Pel que fa a les reunions, es manté la prohibició de trobades de més de sis persones. Aquesta limitació no es aplicable al dret a manifestació.

Es tanquen els grans recintes comercials. Poden obrir els establiments que estiguin dedicats a la venda d'alimentació o de productes d'higiene. Els comerços podran obrir si tenen menys de 800 metres quadrats i reduir l'aforament al 30%. Si les botigues són més grans, hauran de reduir la seva superfície comercial. Perruqueries, farmàcies i centres de jardineria podran obrir sense restriccions. També es redueix a un aforament del 30% les cerimònies de tipus religiós o fúnebre. En l'àmbit laboral, es recomana aplicar el teletreball llevat quan és impossible fer-ho o quan no es tinguin els mitjans necessaris. En el sector cultural, se suspenen les activitats escèniques i musicals, incloent teatres, concerts i cinemes. Els arxius, museus, sales d'exposicions i galeries d'arts podran obrir amb un 30% d'aforament. Les biblioteques estaran oberts només per al servei de préstec. Tanquen les instal·lacions esportives excepte els centres de tecnificació. També tanquen els parcs i fires d'atraccions.

En l'àmbit educatiu, l'ensenyament postobligatori serà híbrid, és a dir, serà telemàtic sempre que sigui possible en el batxillerat i FP. Serà presencial per a les pràctiques i exàmens, en la línia del que continuaran fent també les universitats. Queden suspeses les activitats de lleure, extraescolars i esport escolar. Queden fora de la limitació les activitats organitzades pel propi centre escolar.