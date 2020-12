Girona baixa el risc de rebrot però els ingressos repunten

La Regió Sanitària de Girona ha aconseguit baixar durant les últimes 24 hores els indicadors epidemiològics de la pandèmia, el risc de rebrot i el de transmissió del virus. Les últimes dades del Departament de Salut d´ahir van mostrar que el risc de rebrot va caure nou punts, als 268, una xifra que encara el situa en el llindar de «risc molt alt», ja que supera els 251 punts. El risc de transmissió ha baixat una centèsima, fins a l´1,03. És la segona regió amb aquest indicador més elevat, per darrere de la Catalunya central, que ahir es va situar als 1,07 punts.

En canvi, els ingressos hospitalaris han seguit pujant sense treba, i ahir se´n van confirmar 20 més, amb un total de 245 hospitalitzats. Els casos greus es mantenen en 48, la mateixa xifra que el diumenge.

La taxa de confirmats per PCR i TA és de 137 per cada 100.000 habitants, i la incidència a 14 dies, de 276. Pel que fa als nous positius, s´han registrat 108 contagis, que situen la xifra total a 37.114. Les noves defuncions s´eleven a quatre, i des de l´inici de la pandèmia s´han mort 1.188 persones.

Puigcerdà és el municipi català amb més risc de rebrot, amb 1.189.

A Catalunya, la velocitat de propagació es manté per sota d´1 per segon dia consecutiu. D´aquesta manera, es considera que la pandèmia està en regressió, tot i que es troba al límit de la fase d´expansió que s´inicia en superar aquest llindar. El risc de rebrot, per la seva banda, continua a la baixa i està ara en 200, cinc punts menys. A més, la incidència a 14 dies torna a baixar i se situa en 218,80.

Salut va declarar 582 nous casos confirmats per PCR o Tests d´Antígens, fins als 317.952 des de l´inici de la pandèmia. El 4,02% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. També s´ha informat de 25 noves morts, amb un total de 16.177.

Pel que fa als ingressats, s´han registrat 75 noves hospitalitzacions, que eleven la xifra total a 1.590. A més, hi ha395 persones a l´UCI, sis més que en l´últim balanç.

Durant l´última setmana s´han fet 125.393 proves PCR i 91.179 tests d´antígens, dels quals un 4,02% han donat positiu, també per sota del percentatge de l´interval anterior (5,05%). La mitjana d´edat de les persones positives s´ha situat en els 43,34 anys.

El Ministeri de Sanitat va registrar 17.681 nous casos positius de covid-19, fet que deixa la xifra global de contagis des de l´inici de la pandèmia a Espanya en 1.702.328 casos confirmats per proves diagnòstiques. Pel que fa a les defuncions, des de divendres n´hi ha hagut 394, i ara la xifra total és de 46.646.

Madrid continua al capdavant en nombre de contagis i n´acumula 356.659 des de l´inici de la pandèmia, tot i que en la darrera setmana n´ha registrat 7.196, xifra superada per Catalunya amb 7.263. Andalusia n´ha registrat 6.729. Des del principi de la pandèmia a Catalunya hi ha hagut 312.605 casos confirmats de covid-19.