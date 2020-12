La petició d'ordres de protecció de dones a Girona puja més d'un 8%

Les peticions d´ordres de protecció a víctimes de maltractaments han pujat durant el tercer trimestre de l´any a la província de Girona. Es tracta d´una mesura que demanen moltes de les dones en seu judicial per evitar que l´agressor pugui tenir-hi interacció un cop denunciat. En total, l´increment ha escalat un 8,13%. S´ha passat de 160 peticions entre juliol a setembre de l´any passat, a les 173 d´enguany.

L´increment és notable perquè els últims mesos hi havia hagut una reculada d´aquestes peticions. Per exemple, el trimestre anterior havien caigut en un 34% les demandes d´aquesta figura per a dones maltractades. Però també s´ha de dir que en aquells moments hi havia plenament vigent l´estat d´alarma i que, per tant, aquest tipus de delictes es portaven més en silenci i moltes dones, fins i tot, ni van arribar a denunciar.

Una altra dada és que hi ha més ordres de protecció que han acabat acceptades que no pas denegades. En total, els jutges han donat el seu vistiplau a 90, i 83 s´han refusat. S´ha de dir que en el mateix període de l´any 2019, se´n van acceptar 86 de les 160.

De totes les ordres de protecció demanades, tres han estat petició del fiscal.

Del total d´ordres de protecció aprovades, n´han derivat 214 mesures cautelars. Aquestes poden ser tant de caràcter penal com civil. Del primer grup, se n´han cursat 160. Entre les més habituals hi ha l´ordre d´allunyament (89) o la prohibició del maltractador de comunicar-se amb la víctima (65).

Pel que fa a les mesures cautelars de tipus civil, 54 més aplicades, hi ha la de prestació d´aliments (23) o la permuta de l´atribució d´habitatge (8). La demanda de la mesura cautelar la fa la víctima i llavors el jutge decideix si l´adopta o bé la denega en funció de l´estudi cas per cas.

Del balanç del tercer trimestre sobre la violència masclista als jutjats que realitza el Consell del Poder Judicial també cal destacar-ne la baixada de les denúncies, una tendència que ja es veu des del primer estat d´alarma. En aquest cas han viscut una davallada del 10,3% respecte a l´any passat. S´ha passat de 767 a 688 demandes. Quant als homes enjudiciats, n´hi ha hagut 36, dels quals 30 han acabat condemnats per un delicte relacionat amb la violència masclista, set menys que el 2019. La majoria tenien o havien tingut una relació amb la vícitma.