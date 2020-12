Tensión Textil té previst reconstruir la nau cremada a Ripoll i reactivar-la

L´administrador i el director de Tensión Textil han presentat un avantprojecte a l´Ajuntament de Ripoll per tal de reconstruir la nau que es va incendiar el juny passat al barri d´Agafallops i fer-hi una important inversió en maquinària a fi de reprendre-hi l´activitat completa tal com existia abans del sinistre. L´alcalde de Ripoll, Jordi Munell, va explicar durant el ple telemàtic de fa uns dies que l´avantprojecte està ara mateix a l´àrea d´Urbanisme de l´Ajuntament, on els serveis tècnics municipals l´estan estudiant per tal que s´adapti al Pla General.

La part d´obra civil implicarà una forta inversió perquè cal refer no només l´edifici, sinó també la instal·lació elèctrica, d´aire comprimit i la resta de serveis que requereix l´activitat tèxtil que s´hi realitzava. La despesa en maquinària serà l´altre obstacle a superar per part de l´empresa, si bé encara no està clar que es tracti de tecnologia renovada o bé si s´aprofitaran aparells que Textil Santanderina, l´empresa càntabra propietària de Tensión Textil, té en altres factories. Aquestes dues fases per recuperar el funcionament de l´empresa poden tenir un temps de durada mínim d´un any i mig, però malgrat aquest cronograma Munell considera que és «una excel·lent notícia» per al municipi, tenint en compte les poques perspectives que hi havia per recuperar l´activitat que es feia en aquella nau.

L´incendi del juny es va produir durant una tempesta i va deixar sense feina 27 dels 41 treballadors de l´empresa, que es van veure afectats per un expedient de regulació d´ocupació. Tensión Textil es dedica al tractament de fil de confecció, i durant aquest mig any ha continuat tenint activitat en les seccions no afectades per l´incendi que hi ha en les altres tres naus. L´Ajuntament va demanar que en la mesura del possible es puguin reincorporar el nombre més gran de persones que van perdre-hi la feina, si bé algunes estaven en edats properes a la jubilació i altres poden haver trobat altres ocupacions.