Experta alerta de la importància de viatjar al lloc d’origen per Nadal

La professora de Psicologia de la Universitat Abat Oliba, Salut Porras, alerta que la impossibilitat de visitar el país d´origen aquest Nadal, a causa de la pandèmia de covid-19, pot ser viscuda com «un dol» per les persones migrades. L´experta afirma que la visita a la llar de procedència es converteix en «necessitat vital», ja que les persones migrades viuen el període nadalenc com un parèntesi de la seva vida en un país d´acolliment.