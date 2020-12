Les residències faran un test ràpid abans de Nadal i PCRs després de les festes

Totes les residències de Catalunya faran un test ràpid d´antigen a tots els residents entre el 21 i el 24 de desembre i, després de Nadal, un cribratge universal amb PCRs. Així consta al Protocol operatiu sobre la interacció residents-familiars i treballadors en període de Nadal a les residències de gent gran, aprovat per Salut. El document afirma que es prioritzaran les sortides llargues dels residents «de com a mínim tres dies o més» i mantenint contacte amb una única bombolla de convivència. No s´autoritzaran sortides encadenades, ja siguin llargues o curtes, i excepcionalment es permetran sortides d´un dia o de cap de setmana. Els centres podran organitzar estratègies de tests ràpids als familiars que visitin els avis a les residències.

Les sortides d´un dia o cap de setmana seran fruit de l´acord entre resident i família, equip assistencial i direcció del centre.

Pel que fa als passeigs terapèutics pels voltants de la residència amb familiars, es faran assegurant les mesures de protecció, i en tornar, no caldrà fer cap prova o test als residents.

El protocol inclou també que les residències maximitzaran i ampliaran els espais destinats a les visites de familiars. La recomanació és que hi vagin tres persones simultàniament. En els centres en què no es puguin fer visites per motius epidemiològics, es posaran a disposició dels residents i de les famílies els mitjans per fer trobades telemàtiques «de forma àmplia» durant Nadal. També es recomana als familiars que evitin qualsevol interacció amb persones de fora de la bombolla de convivència.