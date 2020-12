La cavalcada dels Reis a Olot serà estàtica i caldrà entrada

Els Reis d'Orient arribaran a Olot en un format diferent a l'habitual. Davant la resolució publicada al DOGC el passat 19 de desembre on es detalla com han de ser els esdeveniments i activitats nadalenques, la cavalcada d'enguany serà estàtica i amb un aforament limitat i amb la necessitat d'agafar entrades per accedir al recinte.

Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran a la ciutat a les 17.30 hores en les seves habituals carrosses i acompanyats dels personatges de la comitiva reial, que faran parada a la ciutat de la Garrotxa a partir del 2 de gener al campament reial instal·lat a la plaça Clarà. La comitiva s'instal·larà als paratges del parc Nou, on els visitants podran saludar-los.

Per garantir el control de l'aforament, es necessitaran entrades per accedir al recinte. Aquestes es podran adquirir a través del web d'OlotCultura i es posaran a la venda el dissabte 2 de gener de 2021 a les deu del matí. Cada usuari podrà obtenir com a màxim un total de cinc entrades, corres?ponents al seu grup de convivència.

Des de l'organització que permet i facilitat l'arribada de Ses Majestats, i tenint en compte la limitació d'aforament que comporta el nou format, es demana a la població que agafi les entrades que siguin realment necessàries. D'aquesta manera es vol evitar que cap infant es pugui quedar sense poder viure la màgia d'una nit tan especial per culpa d'algun vilatà que hagi reservat més entrades del que li calien.

Aquesta no era l'opció preferida pels organitzadors, que proposaven una cavalcada dinàmica amb un recorregut per tots els barris de la capital de la Garrotxa, però l'evolució de la pandèmia i les noves restriccions els han obligat a treballar en un nou escenari. El Centre Cultural Els Catòlics comunicarà qualsevol canvi de ?format o novetat sobre l'arribada dels reis a Olot, conseqüència de les resolucions marcades pel PROCICAT per l'evolució de la covid-19.

Per accedir al Campament Reial que s'instal·larà a la plaça Clarà del 2 al 4 de gener de l'any 2021, també serà necessari disposar d'entrades. Aquestes es posaran a la «venda» gratuïtament a partir del 31 de desembre, a les deu del matí, a través d'una pàgina web.