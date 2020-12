Puigcerdà, Vilafant i Palafrugell, municipis amb més risc de rebrot

Els tres municipis amb més risc de rebrot de Catalunya són gironins. Puigcerdà es manté com el municipi amb més risc de rebrot per covid, amb 2.490. En segona posició hi ha Vilafant, amb 1.618, i en la tercera Palafrugell, amb 1.005. En paral·lel, entre les tres localitats amb major velocitat de contagi també n'hi ha una de gironina. Però les primeres són Tortosa (2,39), Valls (2,27) i en tercer lloc hi ha la localitat empordanesa de Vilafant (2,2). Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, destaquen Puigcerdà (2.507), Banyoles (751) i Vilafant (724).

A tota la Regió Sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són ja de 39.478 i les últimes dades difoses per Salut -a data de 25 de desembre- mostren que s'han incrementat amb 162 casos més i pugen a 42.316 si es tenen en compte totes les proves.

Des de l'inici de la pandèmia han mort a la regió de Girona gairebé 1.300 persones. Les últimes dades reportades mostren quatre noves morts i ja hi ha 1.293 difunts per covid en aquest territori. Entre el 16 i el 22 de desembre es van declarar 40 defuncions, quan la setmana anterior havien estat 41.

El risc de rebrot a la regió sanitària ha baixat 10 punts, fins als 501, mentre que la setmana del 9 al 15 era de 479. L'Rt ha baixat en 9 centèsimes en les últimes 24 hores i se situa en 1,17 (1,44 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR i TA és de 231 per cada 100.000 habitants, i la incidència a 14 dies, de 450 (351 en l'interval anterior).

Segons l'últim informe de Salut hi ha 197 ingressats actualment, 13 més que en el balanç anterior. D'aquests, 35 es mantenen a l'UCI -una dada que no ha variat de l'últim informe. Els hospitalitzats en l'últim interval van ser 208 (entre el 16 i el 22 de desembre), pels 210 de la setmana anterior.

La Cerdanya i el Ripollès estan tancades perimetralment des d'aquest dimecres i les dades epidemiològiques mostren que el risc de rebrot a la Cerdanya és de 2.654, amb una disminució en 24 hores de 45 punts. Pel que fa al Ripollès, l'indicador ha pujat de 1.891 a 2.006, que representa 115 punts més. Les dues comarques han registrat velocitats de contagi menors a les informades fa un dia. A la Cerdanya s'ha passat d'1,23 a 1,15, i al Ripollès, d'1,38 a 1,35. Un indicador preocupant és el de la taxa de confirmats per PCR/TA, que se situa a la Cerdanya en 1.313, i en 843 al Ripollès, segons les últimes dades del Departament de Salut. En la primera comarca, destaca també el percentatge de proves que donen positiu, amb un 17,42%. La incidència a 14 dies està en 2.364, pels 1.562 del Ripollès.

La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, ha baixat en les últimes hores d'1,20 a 1,16, segons les últimes dades del 25 de desembre. El risc de rebrot, però, ha augmentat, ho fa 20 punts, fins a 365, i la incidència a 14 dies puja de 303,49 a 331,36. S'han declarat 1.414 nous contagis i s'han notificat 45 noves morts.