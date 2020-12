El comerç de Puigcerdà demana un pla de rescat

Els comerciants de Puigcerdà alerten que no podran vendre els seus estocs, després d'haver passat una tardor «molt fluixeta». La presidenta de l'associació que aglutina el sector a la capital cerdana, Maria Martínez, explica que «es comptava amb el Nadal» per poder recuperar-se de l'impacte de les restriccions anteriors i que ara, amb el confinament perimetral de la comarca, això no serà possible. Per aquest motiu, espera que es dugui a terme un pla de rescat, tot assegurant que, d'una altra manera, hi hauran molts establiments que hauran de tancar. Així, creu que els ajuts anunciats pel Govern «no seran suficients» i que la situació farà que calgui reinventar-se, a més de criticar la manera en què s'han adoptat les noves mesures.

Martínez detalla que tot i que els comerços s'han mantingut oberts, els confinaments municipals de cap de setmana i el perimetral de Catalunya ja van impedir l'arribada de bona part dels seus clients, provinents de l'àrea metropolitana de Barcelona i també de l'Alta Cerdanya. Ara, l'únic petit «moviment» que han notat aquests dies és el de persones que resideixen a la comarca, un volum de gent que, assegura, és insuficient, per fer viables els negocis.

La presidenta del comerç de Puigcerdà també critica la manera en què s'ha dut a terme el confinament perimetral de la Cerdanya i el Ripollès. «Tothom estava a punt i amb unes hores, sense donar marge de maniobra, se'ns va aplicar». De fet, aquestes noves restriccions han motivat la convocatòria d'una nova protesta dels sectors afectats, la qual tindrà lloc aquest dijous a les 13 hores a la plaça de l'Ajuntament de la capital cerdana.

El Govern va aprovar ahir dimarts destinar 4,3 milions d'euros en ajudes al turisme i la restauració de les comarques de la Cerdanya i el Ripollès, afectades pel confinament perimetral imposat per la Generalitat per frenar els contagis de covid-19. Ho ha anunciat la consellera de Presidència en funcions, Meritxell Budó, després de la reunió del Consell Executiu, que també ha establert una línia d'ajudes d'un total de 300.000 euros per als equipaments de lleure d'ambdues comarques –com cases de colònies, albergs de joventut i campaments–, sempre que formin part del registre de la Direcció General de Joventut.

En el cas dels establiments turístics i de restauració, es faran aportacions úniques de 10.000 euros per allotjament i 7.500 euros per empresa explotadora d'habitatge d'ús turístic i per a establiments i activitats d'interès turístic. La restauració tindrà dret a 3.000 euros i els comerços, agències de viatges i guies turístics podran demanar-ne 1.500, ha informat Budó. Pel que fa als equipaments de lleure de la Cerdanya i el Ripollès, les ajudes seran de 10.000 euros per a cadascun i la previsió és que les rebin «a partir de la segona quinzena del 2021».