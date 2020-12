Els nens parlen amb el patge reial gràcies a Diari de Girona

El patge reial del Diari de Girona ha mantingut aquest any la seva cita amb els nens i nenes per poder escoltar les seves demandes i traslladar-les a Ses Majestats els Reis d'Orient, però el sistema de comunicació ha estat diferent de l'habitual. En lloc de portar la carta al patge reial aquest any, ha entrat a la casa dels nens 150 famílies gràcies a una videoconferència. La iniciativa ha comptat amb el patrocini de la Diputació de Girona i la col·laboració de la Casa de Cultura.

Les videoconferències es van fer els dies 28 i 29 de desembre, i prèviament, les famílies que hi han participat van haver de registrar-se. L'èxit de participació va ser tan gran que en pocs dies es va arribar al límit de registres.

Les dues jornades de videotrucades es van viure amb molta il·lusió. No han faltat les llistes llargues de regals, bons desitjos, i sobretot moltes ganes de perdre de vista el coronavirus. Així mateix, el patge reial també ha donat als nens alguns consells per millorar alguns aspectes del dia a dia amb la intenció de fer més fàcil la vida a la família.

I, molt important, un missatge clar de part dels Reis per als petits de la casa: estan molt orgullosos d'ells per com s'han adaptat i pel seu comportament exemplar des de l'inici de la pandèmia.

El patge reial també va recordar als nens amb qui va parlar que enguany no hi haurà les cavalcades a les quals estaven acostumats, però que molt probablement, gràcies a les vacunes contra la covid-19, l'any vinent es podran tornar a celebrar amb normalitat.