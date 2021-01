L'estació de Masella obrirà però ho farà només parcialment

L'estació d'esquí de Masella, a la Cerdanya, obrirà amb un funcionament «parcial» de les pistes i els remuntadors «adaptant-se a les demandes dels esquiadors» durant els propers 10 dies que el Govern ha marcat per aplicar el confinament municipal, la qual cosa no evitarà que l'empresa faci un ERTO «parcial». Des de l'estació expliquen que obriran «pel compromís amb els municipis, amb el personal i per mantenir i conservar l'estat de neu a pistes en bones condicions per quan es pugui tornar a reobrir tot el domini esquiable amb normalitat».

Malgrat aquesta decisió, l'empresa explica que li resulta «econòmicament inviable» mantenir les instal·lacions en funcionament només per als municipis d'Alp, Das i Urús.

Pel que fa al conjunt de restriccions dictades pel Govern, l'estació de Masella valora que les vacances de Nadal «han estat molt dolentes amb una afluència d'esquiadors baixa», cosa que ha comportat una situació «pèssima» econòmicament. Per això demanen un «revés econòmic» per a l'economia de Masella i del conjunt de la Cerdanya. Subratllen, però, que entenen que «cal fer prevaldre la salut de les persones» tot i la «difícil» situació per la sostenibilitat de l'empresa i el personal.

Finalment, l'empresa ha informat que «demanarà tots els ajuts possibles per garantir la seva viabilitat» però que «malauradament l'empresa farà un ERTO parcial», que justifiquen explicant que és l'estació privada de Catalunya que menys ha treballat, mentre que gairebé tota la resta pertany a Ferrocarrils de la Generalitat (FGC).