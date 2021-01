Empresa activa els ajuts directes al sector turístic del Ripollès i la Cerdanya després del confinament perimetral

El Departament d'Empresa i Coneixement ha publicat aquest dijous al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) les bases per als ajuts directes al sector turístic del Ripollès i la Cerdanya després del confinament perimetral dels darrers dies, coincidint amb la campanya de Nadal.

Les aportacions seran de 1.500 euros, per a les agències de viatges, guies turístics i de muntanya; de 7.500 euros per a explotadores d'habitatges d'ús turístic i establiments i activitats d'interès turístic i de 10.000 euros per als allotjaments turístics.

La Generalitat ha recorda que les empreses i professionals que ja van demanar un ajut a la convocatòria del novembre no hauran de fer cap tràmit i rebran directament l'import.

En canvi, sí que hauran tramitar els ajuts, que tenen per objectiu pal·liar els efectes causats per les restriccions per contenir els contagis de la covid-19, els professionals i empreses que no ho van fer aleshores.

La sol·licitud es podrà fer en els propers dies a través del formulari del Canal Empresa i a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat.