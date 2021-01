La JEC amplia fins al 12 de febrer el termini per votar per correu el 14-F

La Junta Electoral Central (JEC) ha decidit ampliar fins al 12 de febrer el termini per votar per correu en les eleccions del 14-F, en concret fins a les 14 hores. Els electors que vulguin votar per correu poden demanar el certificat de la seva inscripció en el cens electoral fins al 4 de febrer. Es pot demanar el vot per correu a les oficines, de forma presencial, o per internet, amb la signatura electrònica. La documentació electoral començarà a arribar als electors a partir del 25 de gener. Per dipositar el vot, l'elector pot aprofitar l'entrega de documentació per entregar al carter el sobre amb el vot. També ho pot fer en les oficines, com és habitual.

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, va explicar ahir que estan pendents de rebre un informe del Departament de Salut sobre la conveniència de celebrar les eleccions previstes per al 14 de febrer en plena pandèmia de la covid-19.

En una entrevista amb Catalunya Informació, el conseller va advertir que si l'informe conclou que celebrar els comicis «posa en risc la seguretat de les persones i d'altra banda no es garanteix el dret a vot per a tothom» aleshores «no es podrien celebrar les eleccions». No obstant això, va demanar no avançar escenaris «fins a avaluar amb exactitud aquest estudi».

En cas que s'ajornessin les eleccions, no seria «sine die» sinó amb una nova data sobre la taula «que serà fruit de l'anàlisi del Departament de Salut», va aclarir Solé, que va subratllar que com més s'aproxima el 14-F el Govern té «més exactitud» sobre la idoneïtat de celebrar els comicis. També va assegurar el Govern vol «estendre la mà» a les formacions que hi participaran per prendre les decisions amb «consens».