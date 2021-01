L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca aprova un pressupost d'1,85 milions

L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca dedicarà 1.854.877,18 € al pressupost per al 2021, després que la xifra s'aprovés per unanimitat en el ple municipal celebrat a finals de desembre. La previsió, que és tant d'ingressos com de despeses, ha crescut en un 1,39% en relació al 2020, en què el pressupost va ser de 1.829.325,55 €. Del pressupost d'enguany, el 14% és per despesa personal, el 24% despesa social, el 30% amb noves inversions i el 32% amb despesa serveis. Jordi Cargol, alcalde del municipi explica que «es tracten d'uns pressupostos socials pensat en el benestar de les persones aposta per la millores de les infraestructures i equipaments del municipi». «El mes de març, amb la liquidació definitiva del pressupost del 2020, podrem saber quin és el romanent i utilitzar-lo per augmentar les inversions d'aquest 2021», va afegir Cargol.

En el capítol d'inversions,en un total de 387.725,78, les quantitats van repartides per l'obra per portar l'aigua amb alta a La Miana amb 182.406,27 €, les obres de reforma local brigada amb 96.644,47 €, la primera fase d'ampliació del Centre Social amb 65.000,00 €, la millora de l'eficiència energètica de 23.675,04 € i la segona fase execució nexe: zona esportiva amb 20.000,00 €