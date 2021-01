Nou impuls econòmic per fer viable l'escorxador comarcal del Ripollès

L'escorxador comarcal del Ripollès inicia una nova fase per deixar de ser deficitari i adaptar-se a les normatives. Des del 2011 que no s'hi fan millores importants i ara cal posar-lo al dia. «Sense l'escorxador, moltes explotacions haurien de tancar», admet la seva presidenta, Manoli Vega, que subratlla que ha arribat el moment que els ajuntaments hi «apostin» i participin en l'ampliació de capital que s'ha fet per valor de 60.000 euros. Actualment el 20% del capital és privat i dels 19 municipis, només n'hi ha 6 que hi donen suport. Xifren en uns 200.000 euros necessaris com a mínim per al «pla de xoc» amb les millores essencials que cal fer-hi. L'escorxador comarcal és de baixa capacitat, durant el 2020 s'han fet un total de 10.581 sacrificis animals, un 11% menys que l'any anterior.

Es tracta d'un servei «essencial» per als ramaders de la comarca. En cas de no tenir-lo, haurien de desplaçar-se a altres comarques per portar el bestiar a sacrificar i això els comportaria un increment de temps i costos molt important. «Sense l'escorxador comarcal, segurament es posarien en perill moltes petites explotacions i cal apostar-hi i encara més ara», explica Vega.

L'escorxador està passant per moments de dificultats i s'està treballant en un pla de viabilitat i assenyala que l'única manera de revertir la situació és fer-hi les millores necessàries que s'arrosseguen des de fa anys. Calculen que el «pla de xoc» costarà com a mínim 200.000 euros per adaptar-lo a les noves normatives i incorporar millores com eficiència energètica. És per això que s'ha fet una ampliació de capital per valor de 60.000 euros i s'ha fet una crida als ajuntaments que encara no hi participen que apostin per aquest servei. Actualment només hi ha 6 ajuntaments dels 19 que hi donen suport. Se'ls ha fet arribar una carta on se'ls informa dels imports estimats en la compra d'accions per a cada ajuntament que vulgui formar-ne part. Per Vega, aconseguir que hi entrin tots els ajuntaments serà clau per poder aspirar a futurs ajuts i subvencions perquè es veurà com al darrere hi ha tot el territori.