«Nou de cada deu casos són d'origen familiar»

El gerent de l'Institut Català de la Salut a Girona, Miquel Carreras, va explicar ahir en una entrevista a Cadena Ser que la gran majoria dels casos recents provenen de brots familiars. Concretament, en són un 90%. A més, la majoria d'infectats tenen entre vint i quaranta anys. Carreras va ser crític amb el comportament de la població durant les festes de Nadal, ja que no ha compert suficientment amb les mesures establertes, un fet que es veu repercutit en l'augment de casos.

Una de les principals conseqüències d'aquest creixement de contagis és l'augment de la pressió assistencial. És per això que aquesta setmana la majoria de centres sanitaris gironins han començat a desprogramar operacions no urgents. El gerent Miquel Carreras va dir que la setmana que ve la decisió s'estendrà per més hospitals comarcals tant de Girona com de la resta de Catalunya.

I és que, segons apunta Carreras i tenint en compte els estudis presentats per Salut aquesta mateixa setmana, el pic d'ingressos a l'UCI es produirà al llarg de les properes tres setmanes.

Respecte al ritme actual da vacunació, Carreras es va mostrar satisfet de l'acceleració tot i que va insistir en la «prudència» i que cal respectar els grups que s'han establert, amb la prioritat dels col·lectius de risc. També va recordar que «s'acabarà vacunant tothom».

De fet, el 70% de les infeccions de coronavirus a Catalunya tenen lloc a dins les llars, el 58% entre convivents i l'11% restant per les visites d'amics i familiars. Així ho indica un estudi que ha fet públic TV3, que subratlla que els contagis solen produir-se perquè algun dels membres del nucli de convivència s'ha encomanat en algun altre entorn. Els contagis en reunions socials fora de la llar són un 14% del total, al qual se sumen el 7% que es dona en l'àmbit laboral, el 5% de l'escolar i el 2% d'hospitals i centres geriàtrics. En total, un 28%. L'informe recull les infeccions del mes de desembre de Catalunya sense la ciutat de Barcelona, les dades de la qual encara s'han d'introduir.