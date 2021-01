Les mediacions judicials a Girona cauen un 16% el 2020

Les mediacions judicials, que pretenen resoldre conflictes evitant els tribunals, van caure més d'un 16% durant el 2020, en un context de pandèmia on es van reconduir gran part de les sessions de forma telemàtica.

Així, gran part de les 338 mediacions iniciades a la demarcació de Girona durant l'any passat van passar de ser un 100% presencials a ser l'opció minoritària. Del conjunt de les que es van iniciar, 232 van ser proposades per les parts en conflicte, i només 6 van ser derivades per part d'una entitat judicial. L'any anterior no es va realitzar cap mediació de forma telemàtica, i el total es va elevar a 404 mediacions iniciades, de les quals 396 van ser directes i 8 van endegar-se arran d'una derivació judicial.

Al conjunt de Catalunya, les mediacions també van perdre pes durant l'any passat respecte del 2019, però d'una manera molt més lleu (un 1,6% menys) que a les comarques gironines. En total, se'n van iniciar 2.777, i d'aquestes, el 12% es van realitzar a la província gironina. A més, el 70% (1939) van ser en format telemàtic. Del total, se'n van finalitzar 840, que es tracta d'un 20% més respecte del 2019, quan se'n van acabar 704.

Per tal de reconduir la situació i evitar que la mediació desaparegués durant la pandèmia, el Centre de Mediació de Catalunya va posar en funcionament el mes de març el programa «Mediació i Covid-19» per evitar els desplaçaments de les parts implicades i garantir que les sessions fossin segures. El programa, encara en funcionament, abasta tota mena de conflictes, tant familiars (divorcis, custòdies, pensions, etc.) com civils (arrendaments, comunitat de veïns, etc.).

«Molta feina pendent»

De fet, incidint en aquesta nova manera de dur a terme la mediació, amb motiu del dia Europeu de la Mediació que va tenir lloc dijous, la conselleria de Justícia va organitzar diverses conferències en format telemàtic per promoure aquesta tècnica i explicar-ne els objectius per als pròxims anys.

Per la seva banda, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va difondre un comunicat per tal de reiterar la «rellevància i transcendència social» de la mediació i de «l'amplíssim camí que queda» per recórrer perquè aquesta pràctica sigui una realitat normalitzada a l'hora de resoldre tota mena de controvèrsies.

De fet, l'òrgan de govern incideix que es tracta d'un repte molt més ampli, ja que en la majoria dels Estats membres de la Unió Europea la mediació s'utilitza en menys d'un 1% dels casos que arriben als tribunals de justícia. A més, en aquest context de pandèmia, on preveu que hi hagi un «més que esperat» increment dels litigis, sosté que la mediació és una «resposta idònia» en diversos supòsits. L'òrgan de govern reitera que un dels desafiaments que la Justícia té en aquests moments és garantir l'accés a la Justícia, un fet que no només inclou la via judicial, sinó també altres vies extrajudicials. A més, indica que els mètodes de solució de controvèrsies «han de ser considerats pel conjunt dels ciutadans com un benefici important», tant per garantir un millor accés a la justícia com per reduir-ne els costos i la duració dels procediments. De la mateixa manera, insta els jutges a incidir més i a potenciar-la quan sigui possible en totes les fases processals.

I és que si es comparen les xifres de mediació amb els assumptes resolts als jutjats gironins durant el 2019, que superen els 90.000, només un 0,5% van resoldre's a través de la mediació.