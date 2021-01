Sanitat calcula que la soca britànica podria créixer fins al 50% al març

La circulació de la soca britànica del coronavirus es trobaria «per sota» o «molt per sota» del 5% a l'estat espanyol en aquests moments, segons va assenyalar el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, que va indicar, de tota manera, que les estimacions encara no són gaire precises a l'espera de més resultats. Ara bé, si la nova variant evolucionés com ho ha fet al Regne Unit, podria ser dominant i representar entre el 40 i el 50% del coronavirus circulant cap a mitjans de març. Tot i la retallada de la distribució de les vacunes de Pfizer aquesta setmana, el Govern espanyol considera que el ritme de vacunació és «molt positiu» i que el treball que estan fent els sanitaris és «magnífic».

El coordinador de l'estratègia de la covid-19 a l'estat espanyol va assegurar dijous al vespre que s'han pres mesures per evitar que es dissemini aquesta variant del coronavirus més transmissible, com més seqüenciació genòmica del virus. Amb tot, Simón va explicar que podria acabar sent la soca dominant en les properes setmanes, tot i que caldrà veure altres factors, com per exemple si apareixen noves variants del virus.

Sobre la vacunació, el Govern espanyol va reiterar que espera poder complir l'objectiu europeu que el 80% de població a residències, professionals sanitaris i grans dependents estigui vacunada el març i el 70% de la població, a l'estiu. Sanitat confia que s'incrementi el nombre de dosis que rep l'estat espanyol a mesura que es vagin aprovant les noves vacunes.

Tot i que la corba epidèmia es podria trobar en un punt d'inflexió, Simón va advertir que la pressió al sistema sanitari és molt alta. A l'estat espanyol, el 21% de les persones ingressades als hospitals ho són per la covid-19 i el 36% dels pacients de les UCIs.