Banyoles destina 144.482 euros en ajudes a professionals

L'Ajuntament de Banyoles va destinar durant l'any passat un total de 144.482 euros en ajudes directes als professionals obligats a tancar la seva activitat dins les mesures per frenar la propagació de la covid-19.

Segons ha informat el consistori, en total es van concedir més de 200 ajudes directes, en dues convocatòries extraordinàries, i s'hi van poder acollir propietaris d'establiments comercials, bars, restaurants i centres d'estètica i bellesa, entre altres. A la primera convocatòria, que es va obrir a principis de maig, es van concedir un total de 128 ajudes d'un mínim de 300 euros i un màxim de 1.000 € a professionals afectats pel cessament obligatori de l'activitat després que el govern de l'Estat decretés l'estat d'alarma el 14 de març per la gestió de la situació de crisi sanitària per la Covid-19. En aquesta convocatòria es van rebre 159 sol·licituds, de les quals 31 es van denegar. En total, l'Ajuntament va concedir ajudes directes per valor de 97.582 euros.

La regidora de Promoció Econòmica, Anna Tarafa, ha explicat que «en aquesta primera convocatòria, les ajudes directes es van anar pagant a mesura que s'anaven rebent i resolent les sol·licituds». En aquest sentit, es van fer un total de nou comissions avaluadores, des del 23 de juny i fins al 24 de desembre i, després de cada comissió, es van pagar les ajudes aprovades. Tarafa destaca també que «vam donar la màxima flexibilitat als afectats, amb suport i assessorament, per rebre l'ajuda i ajudar-los a regularitzar la llicència d'obertura, indispensable per poder obtenir la subvenció».

A principis de novembre, el consistori banyolí va aprovar una segona convocatòria, en aquest cas dirigida a bars, restaurants i centres d'estètica i bellesa, obligats al cessament de la seva activitat en compliment de l'ordre de la Generalitat 2546/2020 de 15 d'octubre.

En aquesta convocatòria extraordinària es va acordar destinar una ajuda lineal de 700 euros per sol·licitud i s'hi van acollir 74 professionals, amb un import total de 46.900 euros