El PDeCAT denuncia que el Govern no salvi la temporada de neu

El cap de llista del PDeCAT a la demarcació de Girona i alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, va denunciar ahir la «falta de coordinació i planificació per part del Govern de la Generalitat davant les mesures aplicades a les comarques del Ripollès i la Cerdanya».

Dulsat va manifestar que «des del PDeCAT denunciem que el desgovern d'Aragonès i Borràs no han consensuat, un cop més, propostes efectives per salvar la temporada de neu a la Cerdanya i el Ripollès». En aquest mateix sentit, Dulsat va afegir que «darrere la proposta del conseller Tremosa hi veiem únicament uns fins electorals per a les Terres de Lleida i no la d'un conseller de la Generalitat que ha de governar per al conjunt del país».

En una roda de premsa virtual celebrada ahir al matí, Dulsat va estar acompanyat de Dolors Costa, alcaldessa de Campdevànol i número tres de la candidatura; Albert Piñeira, alcalde de Puigcerdà i vicepresident del Consell Comarcal de la Cerdanya, i Joaquim Colomer, president del Consell Comarcal del Ripollès.

Dolors Costa, al seu torn, va exposar que «novament ens trobem desconcertats per aquesta falta de planificació i gestió deficient que s'està fent des del Govern de la Generalitat de Catalunya». «Al capdavant, necessitem persones que entenguin el territori i no prenguin decisions des del punt de vista centralista de Barcelona»,va afegir. Tanmateix, Costa va criticar que «prenen decisions a batzegades, sense planificar, gestionant de forma deficient i sense comunicar-se amb el territori».

En aquest mateix sentit, Piñeirava manifestar que «la Cerdanya i el Ripollès han estat les comarques més castigades de Catalunya». «Venim d'un històric difícil: la temporada de neu del 2020 es va acabar de forma abrupta, hem patit restriccions parcials al llarg de l'any i el tancament del 23 de desembre va suposar una afectació important de la campanya de Nadal, a més de patir les restriccions de la mobilitat transfrontereres; quan es tanca una comarca en aquestes dates i sectors claus de la seva economia, en realitat s'està generant una crisi sistèmica global a tot el territori», va indicar.

Finalment, Colomer va afirmar que «des del territori ens hem sentit sense empatia per part del desgovern de la Generalitat, perquè no dialoga ni escolta i no empatitza amb el territori».