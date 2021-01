Olot destina més de 2 milions de euros a accions a causa de la COVID

El suport a les veïnes i veïns d'Olot, el seu acompanyament i la recuperació social i econòmica de la ciutat han estat les prioritats de l'Ajuntament d'Olot durant el 2020 davant la crisi generada per l'afectació de la covid-19. El consistori ha destinat fins al moment un total de 2.191.097 € per cobrir les necessitats socials i econòmiques així com per donar resposta a totes les actuacions necessàries per fer front al coronavirus i els seus efectes a la ciutat. D'aquí que, des del principi de la pandèmia, el consistori va tirar endavant un seguit d'ajudes directes com l'Ajut 500, la creació d'un Pla de Reactivació Econòmica i d'Ocupació sorgit de la Taula de Grups Municipals i l'activació d'un seguit d'actuacions per respondre a les urgències socials detectades al llarg de l'any.

En concret, al llarg d'aquests últims mesos, s'han destinat 354.246,24 € per a ajudes socials que inclouen pensions, àpats i aportacions extraordinàries a través del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa que se sumen a les majors aportacions a Càritas Garrotxa (63.401,21 €), Creu Roja (62.139,02 €) i les beques a joves de la Fundació Impulsa (26.000 €). El consistori també ha assignat un total de 79.850 € a les entitats que han vist afectada la seva activitat arran de la covid-19, com les que no van poder fer barraca per Festes del Tura, i a altres associacions de la ciutat que han vist perjudicat el seu funcionament.