L'Institut d'Assistència Sanitària rep la meitat de les vacunes previstes

L'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) ha rebut la meitat de les vacunes previstes contra la COVID-19 arran dels retards per part de les farmacèutiques. L'empresa pública que gestiona l'hospital Santa Caterina de Salt ha enviat una circular interna informant el personal sanitari que l'expectativa és que les entregues es normalitzin «en els propers dies o setmanes». Mentrestant, l'IAS ha fixat dos criteris per prioritzar quins professionals rebran la segona dosi de la vacuna. D'entrada, es vacunaran tots els sanitaris que treballen a les àrees on hi ha més pacients amb COVID-19 (com ara les UCIs). A la resta del parc hospitalari, la vacuna s'administrarà als professionals de 50 anys o més.

Dificultat per a la immunitat

D'altra banda, la cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron, Magda Campins, veu «pràcticament impossible» arribar a un 70% de la població immunitzada aquest estiu. «Ens ho hem de treure del cap», va dir a TV3. La doctora va apuntar que com a molt d'hora aquesta immunitat s'aconseguirà a finals d'any i va assegurar que durant tot el 2021 s'hauran de mantenir les mesures de seguretat. També va lamentar els problemes que hi estan havent en el subministrament de vacunes, tot i que va afirmar que era «previsible» que això passés perquè ja passa en campanyes de vacunació normals. Va afegir que el retard de Pfizer pot no ser tan greu si se soluciona en poc temps però va alertar sobre el risc que finalment AstraZeneca retalli el subministrament ens els volums que ha indicat. «Si no se soluciona sí que representa un problema molt important"» va afegir. Sobre el retard en la segona dosi en els ja vacunats amb la primera, va valorar que si es compleix el termini marcat d'un màxim de 42 dies no hi ha d'haver problemes.