Salut farà cribratges massius a la Garrotxa per frenar l'augment de casos de covid-19

Salut intensifica l'estratègia de seguiment i detecció de casos de covid-19 a la Garrotxa, davant la situació epidemiològica de la comarca, amb la finalitat de frenar l'expansió del virus i tallar les possibles cadenes de transmissió comunitària. Segons informen en un comunicat, intensifiquen el rastreig de positius i faran cribratges massius per fer aflorar el màxim nombre possible de persones infectades, sobretot asimptomàtiques que poden transmetre el virus sense saber-ho. La campanya de cribratges començarà pels sis centres escolars on han detectat un índex més elevat de casos. El risc de rebrot a la Garrotxa se situa als 1.855 i s'han detectat 423 positius entre el 24 i el 30 de gener.

Els cribratges començaran demà dijous a l'IES Garrotxa, a la ciutat d'Olot, i en els propers dies s'estendran a les escoles Pia, Pla de Dalt, Sant Roc, a l'institut Bosc de la Coma i a l'escola Joan Maragall de Santa Pau, on es cribraran alumnes i professionals dels centres.

En els cribratges hi poden participar alumnes i professionals que no hagin tingut la covid en els últims tres mesos, que no estiguin confinats en el moment de les proves i que no s'hagin fet cap test PCR en els darrers 14 dies. Aquest dispositiu l'organitzen en col·laboració el Departament d'Educació, l'Institut Català de la Salut i l'Agència de Salut Pública de Catalunya i es podria estendre a altres centres educatius de la comarca segons l'evolució de les dades epidemiològiques.

La situació epidemiològica de la Garrotxa aquesta última setmana situa el risc de rebrot als 1.855 i s'han detectat 423 casos positius entre el 24 i el 30 de gener. Un 11,24% de les proves fetes (ja siguin testos antigènics ràpids o PCR) estan donant positiu i l'Rt se situa en 1,48. La setmana anterior el risc de rebrot es posicionava en 1.308 i es van confirmar 317 nous casos.

La Comissió de Seguiment de la situació epidemiològica d'Olot i la Garrotxa està estudiant impulsar altres mesures complementàries per tallar les cadenes de contagi i, alhora, demanen a la ciutadania extremar les precaucions.

La Comissió està integrada per representants de Salut Pública, el Servei Català de la Salut, ajuntaments, el Consell Comarcal de la Garrotxa, el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, l'ICS i la Fundació Hospital d'Olot. Amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Olot, també intensificaran els controls de les mesures preventives a la comunitat, per tal de frenar la transmissió comunitària.