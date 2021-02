El gerent del Clínic de Madrid menteix sobre la vacunació

El gerent de l'Hospital Clínic de Madrid, José Soto Bonel, també es va vacunar de manera irregular, malgrat que tres de cada deu dels sanitaris del centre encara no han rebut la primera dosi. Segons la Cadena Ser, Soto ha estat citat aquest diumenge per a rebre la segona dosi, en el mateix centre sanitari on 600 sanitaris van ser immunitzats de manera irregular.

Precisament, La Sexta va caçar mentint a Soto quan ja s'havia posat la primera dosi. «Jo m'espero al final», assenyalava llavors davant de les càmeres. El viceconsejller de Salut Pública i Pla Covid-19 de la Comunitat de Madrid, Antonio Zapatero, va defensar la vacunació prioritària dels equips directius dels hospitals perquè «són persones que estan sotmeses a un risc molt alt de contagi». Preguntat pel cas de Soto Bonel, Zapatero va assegurar no saber res: «Desconec si el gerent de l'Hospital Clínic s'ha vacunat o no perquè és una decisió personal».