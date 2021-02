Cauen els casos en tots els grups d'edat excepte els menors de 15 anys

Els casos de coronavirus han baixat de forma sostinguda a Catalunya en les últimes setmanes en totes les franges d'edat excepte en la dels menors de 15 anys, en què la incidència s'ha mantingut similar i fins i tot ha pujat.

La incidència global acumulada a 14 dies va començar a baixar al voltant del 20 de gener, dues setmanes després que entressin en vigor el gruix de les actuals mesures, el 7, segons mostren els informes de l'evolució de la pandèmia de l'AQuAS. La incidència a 14 dies va arribar a situar-se en 655 casos de covid-19 per 100.000 habitants i ara es troba en 550, segons l'informe del 5 de febrer. Aquest descens es reprodueix en totes les franges d'edat excepte en la dels menors de 15 anys. En els darrers mesos, el grup dels més petits era el que tenia menys incidència, però aquesta tendència ha canviat en les dues últimes setmanes, quan s'ha situat per sobre de la mitjana (actualment amb una incidència acumulada de 588 casos). A més de les dades obertes de l'AQuAS, també es pot consultar informació sobre l'històric de casos per franges d'edat en els mapes que elabora el BIOCOM-SC.

En l'última setmana -del 25 al 31 de gener-, s'han confirmat 3.277 casos entre menors de 15 anys, un 17% del total, segons dades del Departament de Salut. Fa un mes -del 26 de desembre a l'1 de gener-, es van detectar 1.793 entre infants, un 10% del total. La taxa setmanal de casos ha passat de 160, fa un mes, a 292, l'última setmana, i el percentatge de positivitat de les proves ha baixat d'11,80% a 6,43%. No s'ha registrat cap mort en aquesta franja d'edat en les dues setmanes consultades.

«A partir de les mesures, totes les franges d'edat han baixat sistemàticament menys la dels menors de 15 anys, que s'ha mantingut més o menys igual», confirma l'investigador del grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (BIOCOM-SC), Sergio Alonso. L'explicació és bastant senzilla. La major part de l'activitat que poden tenir els nens i nenes, a part de casa, és a l'escola, que és l'únic que ha estat obert sense noves restriccions», interpreta Alonso en una entrevista sobre les tendències per franges d'edat. «Resulta bastant lògic que això estigui passant», constata.

L'investigador del BIOCOM-SC destaca que els contagis han baixat en el conjunt de la població sense tancar les escoles. En aquest sentit, Alonso assenyala que si bé les escoles són un espai de propagació del virus com qualsevol lloc on hi ha interacció entre persones, s'ha vist que no són un motor tan important dels contagis com passa amb altres malalties respiratòries com la grip.

L'investigador de la UPC posa en valor la feina que han fet les escoles davant de la pandèmia: «Les mesures que s'han aplicat i la gran feina dels docents i les escoles han mantingut les incidències a un nivell molt acceptable per una epidèmia respiratòria. També, sembla ser que els nens i nenes s'infecten igual, però contagien menys».

Variant britànica

Preguntat per si la variant britànica pot propagar-se més entre els infants, una possibilitat que alguns estudis van posar sobre la taula, Alonso assenyala que és «discutible». «Podria passar que una determinada variant es transmetés més en una franja d'edat. No sembla, però, que això sigui un factor determinant en la propagació de la nova variant», apunta.

Una de les principals incògnites en aquests moments és l'impacte que tindran les noves variants del coronavirus i si les mesures actuals resultaran suficients. Segons uns primers càlculs, a partir de les dades publicades per l'Hospital de Bellvitge, la variant britànica tindria una transmissibilitat un 25% superior. Són càlculs que han fet des del BIOCOM-SC que serveixen per fer una primera aproximació, però són molt preliminars, puntualitza Alonso. Segons les previsions, la variant britànica serà la dominant en unes sis setmanes. Ara bé, encara que la nova variant guanyi terreny, els casos globals poden continuar baixant en els propers dies, com passa actualment.