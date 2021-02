El jutge envia a presó l'autor de l'apunyalament d'Olot

La zona abalisada per la policia dijous per l'apunyalament.

La zona abalisada per la policia dijous per l'apunyalament. acn

La ciutat d'Olot va viure aquest dijous al migdia una escena que feia temps que no es repetia. La d'un home apunyalant-ne un altre de molta gravetat a plena llum del dia i al mig del carrer. Aquest dissabte, el presumpte agressor va passar a disposició del jutge d'instrucció de guàrdia a Olot i el magistrat en va ordenar l'ingrés a presó. Dissabte al vespre va ser custodiat i conduït pels Mossos cap a la presó del Puig de les Basses, a Figueres.

El presumpte agressor és un jove de 27 anys i de nacionalitat marroquina que va ser detingut el mateix dia dels fets. Es tracta d'un jove de 27 anys que dissabte al vespre va ser conduït a la presó del Puig de les Basses després que el jutge en dictés l'ingrés al centre. La detenció del jove es va produir poc després que apunyalés al coll un veí de la ciutat de 43 anys, sikh i que es troba ingressat recuperant-se de les ferides a l'hospital comarcal d'Olot.

Cal recordar que el succés es va produir a plena llum del dia, cap a quarts d'una del migdia, a l'avinguda del Morrot, al mig del carrer. El presumpte agressor va apunyalar al coll la víctima. Posteriorment, va fugir. La seva detenció es va dur a terme un parell d'hores després que es produïssin els fets, gràcies a la identificació del presumpte autor. La van realitzar conjuntament la Policia Municipal d'Olot i els Mossos d'Esquadra en un domicili del centre d'Olot on es refugiava el delinqüent. Feia mesos que no hi havia un fet similar: a l'octubre, un home va ser apunyalat al braç a tocar de la carretera de les Tries. En aquest cas les ferides van ser de menys gravetat que en els fets de dijous.