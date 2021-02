Firmen un acord per donar 75.000€ a la Xarxa d'Habitatges d'Inserció Social

El secretari de l'Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra, i el director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt, han signat un conveni amb el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, per donar suport a les entitats del tercer sector social de la demarcació de Girona que gestionen habitatges per a persones en situació d'exclusió social. Amb la signatura d'aquest conveni, la Diputació de Girona, a través del Servei d'Habitatge, atorga una subvenció econòmica a favor de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per un import de 75.000 €. L'Agència trametrà aquesta aportació a les 17 entitats de la Xarxa d'Habitatges d'Inserció Social de la demarcació, que gestionen 187 habitatges. L'aportació mínima per habitatge és de 1.200 euros

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya desenvolupa i manté la Xarxa d'habitatges d'inserció i dona suport econòmic a les entitats que gestionen habitatges tutelats per a col·lectius amb risc d'exclusió. S'adreça a les entitats sense ànim de lucre que tenen com a finalitat atendre la necessitat d'habitatge de persones en aquesta situació i que necessiten una tutela o un seguiment especial. També poden sol·licitar-los els serveis socials municipals que gestionen directament habitatges tutelats