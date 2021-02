L'ABS d'Olot s'adhereix a la prescripció infermera

Les ABS de Sant Joan les Fonts i la Vall d'en Bas-Hostoles són dos dels centres de Catalunya que participen en el pla pilot perquè les infermeres i infermers puguin prescriure: amb recepta electrònica i signatura pròpia. En aquesta fase de proves hi participen 114 professionals de 38 equips d'atenció primària catalans, tres dels quals són infermeres de la Fundació.

Fins ara, la indicació i dispensació de medicaments i de aterial sanitari necessitava la validació d'un metge. Les infermeres i infermers feien la proposta de tractament, però estaven obligats a mostrar-ho al personal mèdic, que eren els únics que podien confirmar la medicació i fer la recepta. En aquesta primera fase, les infermeres són autònomes per receptar material sanitari per a la cura d'úlceres o ferides, així com bolquers i medicaments bàsics. El desplegament s'ha iniciat per a l'atenció primària, atès que els professionals que hi treballen són els que més prescripcions autònomes fan.

Posteriorment, també s'estendrà als centres hospitalaris, principalment a algunes consultes externes i, en el cas d'Olot, al personal d'infermeria de l'àmbit sociosanitari. «La prescripció infermera és un reconeixement a l'expertesa en la cura i el vincle terapèutic d'aquest col·lectiu amb els seus pacients», remarca Susagna Serrano, cap d'infermeria de l'atenció primària de la Fundació. Serrano també afegeix que «permetrà millorar la gestió de les agendes de les visites i així evitar duplicar-ne».

A la Fundació el 55,6% de l'equip d'infermeria ja s'ha acreditat, i en l'àmbit de l'atenció primària el 90%. A Catalunya, de 52.000 professionals infermers en actiu ja se n'han acreditat 25.709.