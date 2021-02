L'hospital d'Olot supera el pic d'ingressats de la segona onada

L'elevat nombre de contagis dels darrers dies a la Garrotxa ja està repercutint en el nombre de pacients ingressats per coronavirus a l'hospital d'Olot. Si bé, la setmana passada els centres d'atenció primària de la comarca alertaven de «saturació» per la forta càrrega assistencial que comporta el seguiment de casos i rastreig de contactes, aquesta setmana l'hospital comarcal de la Garrotxa també està patint les conseqüències de l'alta incidència.





Aquesta dada d'hospitalitzats supera el pic de la segona onada segons va explicar el director mèdic de l'hospital, Jaume Heredia, a aquest diari. A més,per coronavirus, dada que suposa gairebé un terç del total d'hospitalitzats que hi va haver l'any passat (344).Heredia va destacar quede casos. I és que «s'estan produint tres o quatre ingressos per dia, quan abans n'hi havia un cada tres dies aproximadament», va alertar. Malgrat tot, l'hospital encara té capacitat per atendre més pacients amb coronavirus i, de moment, només«Els tres quiròfans segueixen funcionant i consultes externes també. La situació a l'hospital està controlada, n'hem anat aprenent al llarg de la pandèmia», va matisar Heredia. També va constatar que«Estan sorgint casos asimptomàtics dels cribratges escolars, però aquests joves poden contagiar el virus als seus pares i avis, per això cal estar alerta».Finalment, segons Heredia els hospitalitzats encara creixeran però d'aquí a uns dies aniran a la baixa, «tal com ha passat en altres ocasions». També va celebrar que gairebé el 100% de professionals que estan a primera línia ja estan vacunats amb les dues dosis.





Dades a Girona i Catalunya



Respecte a les dades epidemiològiques d'ahir, els principals indicadors de contagi van seguir baixant tant a Girona com a Catalunya. A la Regió Sanitària de Girona, el risc de rebrot va baixar disset punts i es va situar en un valor de 316 i la velocitat de propagació del contagi va baixar una centèsima fins a 0,87. A més,Salut va notificar 89 positius, un 16% menys que el dia anterior, i cinc defuncions. Els crítics es van mantenir i el nombre d'ingressats va pujar lleugerament.



A Catalunya, es van notificar 719 casos nous i 38 defuncions. Hi havia 69 ingressats més i sis pacients menys a l'UCI.



